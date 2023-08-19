Нічний обстріл України: росіяни атакували Shahed Хмельниччину, багато постраждалих (фото)

Внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше 8 громадян. Також відомо про пошкодження 30 приватних будинків в Хмельницькій області, але влада не уточнює, чи були влучання в регіоні.

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В ніч на 19 серпня ЗС РФ атакували Україною зграєю дронів-камікадзе Shahed-136. Під ударом опинилась Хмельницька область, але Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити майже усі ворожі цілі. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нічну масовану атаку ЗС РФ.

За даними командування ПС ЗСУ, ворог запустив дрони з Курська. Загальна кількість БПЛА, якими атакували 19 серпня — 17 одиниць. З них сили ППО знешкодили 15. Отже, ефективність протидії дронам-камікадзе — 88%.

Командування також перелічило, у яких регіонах спрацювало ППО: у північних, центральних та західних областях.

Повітряні сили ЗСУ - звіт про атаку дронів 19 серпня Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нічна атака дронів на Хмельницьку область: деталі від ОВА

Перші офіційні повідомлення про удари по Хмельниччині опублікували у Telegram-каналі ОВА близько 3:40. Стверджували, що чути вибухи від роботи ППО.

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зранку 19 серпня розповів про нічну атаку "Шахедів". З його слів, під час атаки пошкоджено 30 приватних будинків у кількох селах області — назви населених пунктів не вказані. Вікна та двері вибило у 32 будинках, ідеться у повідомленні.

Від російської атаки постраждало, попередньо, вісім громадян: уламки скла поранили двох жінок, ще шестеро отримали шок — ними опікуються лікарі.

Військова адміністрація не уточнює, чи були в області саме влучання. Вказано, що оперативні групи досліджують територію і фіксують наслідки атаки.

Подробиці нічної атаки 19 серпня: де працювало ППО

У моніторингових пабліках можна відшукати інформацію щодо назв областей, де вночі чули мотори "Шахедів" та звуки роботи ППО. Зокрема, вказано, що дрони зайшли з боку Сумської області і прямували у напрямку Полтавщини — про це написали близько 23:39. Після цього повітряна тривога поширилась на Чернігівщину, Харківщину, потім — додались Черкащина, Київщина, Кіровоградщина.

Близько першої години ночі повідомили про другу хвилю "Шахедів" — також ішли з півночі. Орієнтовний напрямок руху — Вінниччина та Житомирщина.

Області, у напрям яких летіли "Шахед" в ніч на 19 серпня 2023 року Фото: Google maps

Нагадуємо, експерт оцінив можливості Росії щодо випуску нових ракет для ударів по Україні. Зокрема, промисловість і далі має складові запчастини для виробництва ракет, але є дефіцит деяких блоків. Крім того, будується спеціальний завод з виробництва дронів-камікадзе "Герань" — аналогів "Шахедів".