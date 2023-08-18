"Прямо з конвеєра": РФ атакує Україну ракетами, випущеними в травні-червні 2023-го, — експерт

За словами керівника Київського НДІ судових експертиз Олександра Рувіна, у росіян, ймовірно, немає можливостей закуповувати дефіцитні блоки, тому "їх паяють у ручному режимі".

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Російські війська використовують для обстрілів українських населених пунктів ракети, вироблені в травні-червні цього року. Про це заявив на основі проведених досліджень директор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін, передає українська служба "Радіо Свобода".

"Останнім часом уже до нас долітають ракети випуску травня-червня 2023 року. Тобто вони вже прямо їх із конвеєра запускають", — сказав Рувін, додавши, що запаси ракет у РФ усе ж закінчуються.

За його словами, у РФ, ймовірно, немає можливостей, щоб закуповувати дефіцитні блоки, і тому "їх паяють у ручному режимі". Експерт уточнив, що збірка не конвеєрна, і електронні блоки у РФ уже не випускають у колишньому обсязі.

Олександр Рувін — про російські ракети, дивитися з 40:51

Водночас він уточнив, що ЗС РФ отримують нові озброєння і компоненти для ракет за допомогою різних схем постачання.

Мікросхеми для озброєнь російська армія отримує зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії — це озброєння, випущені в березні-квітні 2023 року.

Нагадаємо, що 17 серпня було оголошено, що Швеція виділила Україні військову допомогу на 270 млн євро. До пакета постачання увійдуть ракети AMRAAM і боєприпаси.

Також повідомлялося, що Україна не отримає винищувачі F-16 цього року. Таку заяву 17 серпня зробив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.