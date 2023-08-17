Ракети AMRAAM і боєприпаси: Швеція виділила Україні військову допомогу на €270 млн

Українська ППО має шанс отримати партію ракет зі Швеції для знищення повітряних цілей. Постачання проведуть в рамках програми, яку започаткував уряд США.

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Шведський уряд повідомив про виділення нового пакету військової допомоги Україні розміром 270 млн євро. В рамках пакета ЗСУ мають шанс отримати ракети AIM-120 AMRAAM, які належать до типу "вистрелив — і забув". Про деталі розповіла пресслужба Рикстагу.

Пресслужба вказує, що пакет допомоги складається з двох частин. Перша частина — це 1,1 млрд шведських крон (близько 90 млн євро), які витратять на закупівлю запасних частин для військової техніки та інші товари. Друга частина — 2,15 млрд шведських крон (близько 180 млн євро), які витратять на різні види боєприпасів, військове спорядження і транспортні засоби.

У повідомленні не деталізують, скільки і якого спорядження отримає ЗСУ. Лише зазначається, що у наборі снарядів будуть ракети Rb 99. Зазначимо, Rb 99 — це шведський варіант ракети AMRAAM класу "повітря-повітря".

Ракети доправлять в Україну завдяки спеціальній програмі, яку започаткував уряд США.

Як з'ясувалось, в США існує програма заміни старих ракет AMRAAM на нові. Швеція продасть старі Rb 99 AMRAAM, отримає замість них нові. При цьому Рикстаг наголосив: старі ракети продають за умови, що американці передадуть їх Україні.

Про кількість ракет AMRAAM, які мають шанс отримати ЗСУ, наразі не відомо.

AIM-120 AMRAAM — це всепогодна ракета середньої дальності класу "повітря-повітря", яку запускають з літаків F-15, F-16, F-22 по повітряних цілях за межею прямої видимості. Вартість одиниці — від 300 до 700 тис. дол. (залежно від виду).

Одну з модифікацій ракети використовується як снаряд для системи Протиповітряної оборони — наприклад, в ЗРК NASAMS. Саме такий варіант, схоже, надійде в Україну. З іншого, навесні 2023 року з'явились публікації, в яких ішлось про можливість переобладнання радянських МіГ-29 під ракети даного типу. У такому випадку Повітряні сили ЗСУ розширили б свої можливості і "становили б серйозну загрозу для російської авіації" — зазначали військові експерти.

Приклад використання ракети

Нагадуємо, 15 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про єдину російську ракету, яку жодного разу не вдавалось збити українському ППО. Також офіцер закликав українців іти в укриття під час тривог: впевнений, що армія РФ атакуватиме, незалежно від дат.