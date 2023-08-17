Ракеты AMRAAM и боеприпасы: Швеция выделила Украине военную помощь на €270 млн

Украинская ПВО имеет шанс получить партию ракет из Швеции для уничтожения воздушных целей. Поставки проведут в рамках программы, которую начало правительство США.

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Шведское правительство сообщило о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 270 млн евро. В рамках пакета ВСУ имеют шанс получить ракеты AIM-120 AMRAAM, которые относятся к типу "выстрелил — и забыл". О деталях рассказала пресс-служба Рикстага.

Пресс-служба указывает, что пакет помощи состоит из двух частей. Первая часть — это 1,1 млрд шведских крон (около 90 млн евро), которые потратят на закупку запасных частей для военной техники и другие товары. Вторая часть — 2,15 млрд шведских крон (около 180 млн евро), которые потратят на различные виды боеприпасов, военное снаряжение и транспортные средства.

В сообщении не детализируют, сколько и какого снаряжения получит ВСУ. Только отмечается, что в наборе снарядов будут ракеты Rb 99. Отметим, Rb 99 — это шведский вариант ракеты AMRAAM класса "воздух-воздух".

Ракеты доставят в Украину благодаря специальной программе, которую начало правительство США.

Как выяснилось, в США существует программа замены старых ракет AMRAAM на новые. Швеция продаст старые Rb 99 AMRAAM, получит вместо них новые. При этом Рикстаг отметил: старые ракеты продают при условии, что американцы передадут их Украине.

О количестве ракет AMRAAM, которые имеют шанс получить ВСУ, пока не известно.

AIM-120 AMRAAM — это всепогодная ракета средней дальности класса "воздух-воздух", запускаемая с самолетов F-15, F-16, F-22 по воздушным целям за пределами прямой видимости. Стоимость единицы — от 300 до 700 тыс. долл. (в зависимости от вида).

Одну из модификаций ракеты используется как снаряд для системы Противовоздушной обороны — например, в ЗРК NASAMS. Именно такой вариант, похоже, поступит в Украину. С другой, весной 2023 года появились публикации, в которых говорилось о возможности переоборудования советских МиГ-29 под ракеты данного типа. В таком случае Воздушные силы ВСУ расширили бы свои возможности и "представляли бы серьезную угрозу для российской авиации" — отмечали военные эксперты.

Пример использования ракеты

Напоминаем, 15 августа представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о единственной российской ракете, которую ни разу не удавалось сбить украинскому ПВО. Также офицер призвал украинцев идти в укрытие во время тревог: уверен, что армия РФ будет атаковать, независимо от дат.