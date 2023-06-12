Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус

В Харьковской области завкафедры заставил курсантов разбирать боеприпас: он взорвался, есть погибшие

новости харькова, курсанты-спасатели, боеприпас, курсанты погибли, завкафедры
Общежитие, где произошел взрыв

По данным следствия, преподаватель приказал студентам разобрать боевой припас и, несмотря на то, что курсанты заявили, что они не умеют этого делать, настаивал на выполнении своей задачи.

Related video

В Харьковской области погибли два курсанта-спасателя, а начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты сообщено о подозрении по факту убийства двух человек. Об этом 12 июня сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, в помещении общежития, где живут курсанты, 31 мая взорвался артснаряд калибром 152 мм. В результате погибли два курсанта-спасателя, еще один получил ранения.

Установлено, что боеприпас в помещение принес 29-летний заведующий кафедрой. Он дал студентам указание разобрать его до 6 июня. Студенты ответили, что они учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать. Однако руководитель кафедры сказал им сделать это обязательно, иначе их не отпустят в увольнение.

Во время разборки боеприпас взорвался. 21-летний и 22-летний курсанты 3 курса университета погибли. Также в результате взрыва пострадал 20-летний студент вуза.

"Начальник кафедры уведомлен о подозрении по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности (ч. 2 ст. 119 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 июня, во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области взорвался автомобиль, в котором находились четверо коллаборантов.

На трассе под Киевом 25 мая взорвался бензовоз. Автомобиль потерял устойчивость и съехал в кювет. Водитель скончался на месте от травм.