Под Мелитополем взорвался автомобиль с четырьмя коллаборантами, – Федоров (фото)

По словам мэра Мелитополя, сторонники путинского режима намеревались отдохнуть в местном кафе, однако у пункта назначения их машина взлетела в воздух.

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В пятницу, 2 июля, во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области был подорван автомобиль, в котором находились четверо коллаборантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Коллаборантам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы", — написал Федоров.

Как отмечает чиновник, сторонники РФ намеревались провести время в местном кафе, однако их машина взлетела в воздух прямо возле заведения.

Михайловка на карте

По информации Федорова, в машине находился местный бизнесмен по фамилии Давидюк. Он является владельцем кафе "Гетман", в котором отдыхали российские оккупанты.

"Уточняем информацию, кто выжил, а кто отдыхает уже на концерте Кобзона", — написал чиновник.

Позже мэр Мелитополя также опубликовал снимок обгоревшего автомобиля, отметив, что каждого, кто предал государство, ждет свой "конец".

"Вместо тысячи слов. Взрывное последствие причастности к коллаборационной деятельности", — гласит подпись к фото.

Подорваный автомобиль коллаборантов в Михайловке

На инцидент также отреагировал так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, назвав произошедшее "терактом".

"По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира", — сообщил представитель оккупационной власти.

Напомним, что во время взрыва в центре оккупированного Луганска 15 мая был ранен так называемый "врио главы МВД ЛНР" Игорь Корнет. Взрыв произошел в салоне красоты в центре города.

Ранее, 2 мая, в РФ заявили о покушении на коллаборанта в Мелитополе. Под воротами его частного дома на улице Пирогова было размещено самодельное взрывное устройство. Взрывчатка детонировала в момент, когда мужчина открыл ворота, чтобы отправиться на работу.

Мы также писали о том, что 3 апреля в Мелитополе взорвали авто коллаборанта Максима Зубарева. Взрывчатку заложили под сиденье водителя легкового автомобиля, которым Зубарев управлял сам.