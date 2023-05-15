В Луганске в результате взрыва ранен "и.о главы МВД ЛНР" Корнет, — росСМИ

По данным росСМИ, взрыв произошел недалеко от Дома правительства и здания Народного Совета. В результате, ранен Игорь Корнет.

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Во время взрыва в центре оккупированного Луганска ранения получил так называемый "врио главы МВД ЛНР" Игорь Корнет. Об этом сообщают росСМИ.

Как добавляют российские СМИ, по предварительной информации, взрыв произошел в салоне красоты в центре Луганска. В результате, Корнет госпитализирован — он находится в тяжелом состоянии.

Как заявляют российские источники, на место взрыва в Луганске прибыли несколько карет скорой помощи, а также военные армии РФ.

"Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. По словам врио главы республики Леонида Пасечника, это был подрыв", — заявляют россияне.

Также сообщается о погибших, однако информация требует подтверждения.

Что известно про Игоря Корнета?

Игорь Корнет занимает должность "главы МВД" так называемой "ЛНР" с августа 2014 года.

В ноябре 2017 года Игорь Плотницкий, который тогда был главой так называемой "ЛНР", решил уволить Корнета с поста "главы МВД". Корнет отказался уходить в отставку. На следующий день на улицах Луганска появились лояльные Корнету вооруженные люди, которые взяли под контроль административные здания. Вскоре Плотницкий уехал в Москву и ушел в отставку с поста главы анклава пророссийских боевиков.

Напомним, 13 мая росСМИ сообщали, что ВСУ якобы нанесли удар по академии МВД в оккупированном Луганске. В здании с 2015 года базировались российские военные. Пропагандисты уверяют, что для атаки применялись крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, 15 мая во временно оккупированном Россией Луганске с самого утра раздалось несколько взрывов. В оккупационной администрации заявили, что целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.