Катастрофа Ан-26: Командующий ВВС Сергей Дроздов прокомментировал обвинения в свой адрес

Командующий Воздушных сил ВСУ пожаловался на то, что еще до приговора суда формируется негативное общественное мнение в отношении всех фигурантов дела.

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов подтвердил, что получил от правоохранителей подозрение в причастности к катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По мнению Дроздова, ававиакатастрофы можно было избежать, если бы на уровне руководства страны прислушивались к проблеме морального устаревания техники.

"Неоднократно высказывал предложения касательно модернизации техники и докладывал о ее состоянии. Если бы на уровне руководства государства прислушивались к проблеме морально устаревшей техники и необходимости покупки новой, возможно, мы бы избежали этой трагедии", – пояснил Дроздов.

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Дроздов пожаловался, что еще до приговора суда "навешивают ярлыки" и формируют негативное общественное мнение в отношении всех фигурантов дела.

"С какой целью и для чего это делается? Кто и какие цели преследует?.. 20 ноября утвердили акт технического расследования катастрофы, там определены причины, которые привели к катастрофе. По этим выводам Госбюро расследований должно было сделать выводы и определить степень виновности должностных лиц и причастных к катастрофе", – сказал он.

Дроздов добавил, что его огорчает давление на "боевых генералов с проукраинской позицией" и что с каждым таким производством происходит дискредитация военных.

Напомним, Госбюро расследований сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в халатности по делу о катастрофе самолета Ан-26.

25 сентября во время плановых учений в Харьковской области рухнул транспортный самолет АН-26, в результате чего погибли 26 человек из 27 находившихся на борту. Роковая поломка, которая привела к катастрофе, произошла в системе управления двигателем.

Бывший губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявлял, что разбившийся самолет не смог осуществить аварийную посадку, потому что вперед якобы специально пропустили самолет, на борту которого находился сын командующего. Дроздов заявил в ответ, что не отдавал никаких распоряжений на этот счет, и переживал до последней минуты так же, как и родители остальных курсантов.

Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета АН-26. Семерых членов экипажа военного самолета Ан-26 наградили посмертно медалями "За образцовую службу Украине".