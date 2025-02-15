Металл оживает в руках: мастерица-переселенка с Харьковщины делает удивительные фигуры из проволоки (фото)

Из-за российских обстрелов Виктории Табачной пришлось бросить мастерскую и переехать в село в Полтавской области, однако она нашла способ вернуться к любимому делу.

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Виктория Табачная создает из холодного безжизненного металла фантастические фигуры животных, огромных китов, бабочек, причудливый декор для дома и сада. Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину она открыла собственную мастерскую в Харькове, но вражеские обстрелы заставили бросить все и переехать в Полтаву. Свою историю о пути ВПЛ, которой удалось заново возродить любимое дело своей жизни, Виктория рассказала в интервью "Коротко про".

Планы прервала война

Любовь к металлу началась для Виктории с работы на металлообрабатывающем предприятии, куда ее позвали 13 лет назад. Оно выпускало металлические двери, шкафы, решетки, а девушка первые 7 лет занималась маркетингом и поставками.

"За это время увидела, что металл — не просто что-то холодное и тяжелое, он может быть гибким, как пластилин, из него можно сделать все, что захочешь. И это меня поглотило", — вспомнила мастерица.

Когда заказчики начали просить более хрупкие изделия из металлической проволоки, эту работу доверили Виктории. Затем руководство отказалось от таких заказов, потому что они отнимали много времени и были нерентабельными для крупного предприятия, и мастерица ушла в самостоятельное творчество.

Открыть собственную мастерскую планировала в Харькове, но полномасштабное вторжение россиян разрушило планы. Виктория жила возле Чугуева, где постоянно донимали обстрелы.

"Начинается обстрел — хватаешь какие-то сумки, бежишь в бомбоубежище. Сидели там целыми днями, выходили только поесть. Впоследствии вообще перестали подниматься наверх", — поделилась воспоминаниями мастерица.

Через месяц военные сказали, что гражданским нужно выезжать из района. Виктория с семьей переехала в Полтаву.

"После переезда еще полгода приходила в себя, искала в себе силы. Все время проводила в новостях, в телеграмме, переживала, как там квартира и мастерская", — вспомнила она.

Из-за полномасштабного вторжения мастерице пришлось переехать из Харьковщины в Полтаву Фото: Instagram / metcom_tech

Прийти в себя помогло любимое дело

Благодаря проекту "Крылья", поддерживающему женщин, Виктория получила грант на собственный бизнес и смогла приобрести оборудование. На какое-то время она вернулась в Харьков и вывезла оттуда все, что удалось, на новое место в Полтаву.

"Много привезла ручного инструмента — он меньше всего пострадал, потому что маленький по размеру. Когда зашла в свою харьковскую мастерскую, первым делом пошла искать свои любимые кусачки: они очень хорошо кусают. Инструменты просто попадали на пол от прилетов — я их собрала. Есть у меня также болгарки, точильные", — рассказала мастерица.

Станок пришлось покупать новый. В Полтаве арендовали и отремонтировали небольшое помещение.

"Так мне открылись новые двери, появилась возможность сделать кучу всего. Для меня это самое главное", — сказала Виктория.

Мастерская Виктории изготавливает декор для двора и сада Фото: Instagram / metcom_tech

Бесформенный металл оживает в руках мастера

"Для пекаря в радость сделать красивый торт, а для меня — выгрузить заказ из проволоки. Сначала ты видишь металл холодным, бесформенным, ржавым, а когда забираешь заказ, металл уже окрашен, приобрел красивую форму", — объяснила мастерица свое увлечение.

Несложные задачи, как сверление на станке, могут выполнять женщины, но все же помощники Виктории — мужчины. В селе на Полтавщине живут несколько семей-переселенцев из Харькова, которые с радостью присоединились к делу землячки. Один из них работает кузнецом, второй — главным помощником.

"Вместе придумываем что-то, помощник реализует большую часть проектов", — пояснила мастерица.

Виктория изготавливает из металлической проволоки огромные фигуры животных Фото: Instagram / metcom_tech

Если мастерская получает особо сложные заказы, Виктория обращается к друзьям-кузнецам за помощью. Также вместе с харьковскими знакомыми она делает подарки для военных, занимается волонтерством.

"А если надо винтики какие-то перебрать, мне могут помочь мама и дочь. Вообще семья и друзья поддерживают, очень благодарна им за это. Поддержка сегодня — это очень важно", — сказала мастерица.

Мастерская изготавливает не только не только фигуры из проволоки Фото: Instagram / metcom_tech

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