"Мы уже дома": военные, чьи сердца объединила война, поделились историей своей любви

Ольга и Владислав вместе уже почти три года. Они нашли друг в друге поддержку и понимание, оказавшись на войне.

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Ольга и Владислав стали парой после начала полномасштабной войны и несут службу вместе. Своей романтической историей они поделились в эфире телеканала "Киев" 14 февраля.

Владислав рассказал, что они вместе с начала полномасштабной войны.

"На самом деле ничего особенного. Обычное знакомство на войне, в штабе, переросло в плодотворное сотрудничество в дальнейшем на работе и вне ее", — поделился он.

Пара подтвердила, что это была любовь с первого взгляда.

"Я увидел человека, и сразу он запал в душу. Понимаете, на тот момент начало вторжения, и в голове были совсем другие вещи", — признался военный.

Он пояснил, что тогда бойцы думали о "гораздо более важных задачах", а на романтических чувствах внимание не акцентировали. Одна "само собой произошло", что завязались отношения. По словам Владислава, в большинстве случаев война негативно отражается на семьях, но иногда может и объединять.

"Очень редко, но крепко", — подчеркнул он.

Ольга рассказала о преимуществах отношений с побратимом.

"Это невероятная поддержка. Я думаю, немногие люди, которые сейчас на войне, могут похвастаться тем, что рядом, здесь и сейчас, в этот момент есть человек, который может обнять, взять за руки и сказать: "Все будет хорошо". И сделать это настолько откровенно и искренне, что оно сработает", — пояснила она.

Военная поделилась, что после сложных боев или выездов они садятся и обсуждают все. Это помогает быстрее адаптироваться, легче психологически привыкнуть к такой жизни.

"Во-вторых, есть такой большой плюс — нам никуда не надо. Мы уже дома. Мой дом — там, где он", — отметила она.

Ольга рассказала, что потребность поехать в отпуск гораздо меньше, ведь не ждет где-то семья или дети.

"Когда какие-то выходные или праздники, мы отпускаем наших собратьев домой, а сами остаемся на дежурстве", — добавила она.

Владислав подтвердил, что связь с любимой произошла благодаря тому, что она понимает его лучше гражданских женщин. Он увидел, что имеет одинаковый стиль мышления с Ольгой, и она находятся "на одной волне".

"Поддержка других людей, в том числе моих близких родственников, друзей, знакомых, она тоже есть и она неоценима. Но все же, следует отдать должное, не настолько как поддержка боевой сестры и девушки", — подытожил военнослужащий.

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