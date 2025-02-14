"Ми вже вдома": військові, чиї серця об'єднала війна, поділились історією свого кохання

Ольга та Владислав разом вже майже три роки. Вони знайшли одне в одному підтримку й розуміння, опинившись на війні.

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Ольга та Владислав стали парою після початку повномасштабної війни й несуть службу разом. Своєю романтичною історією вони поділились в ефірі телеканалу "Київ" 14 лютого.

Владислав розповів, що вони разом від початку повномасштабної війни.

"Насправді нічого особливого. Звичайне знайомство на війні, у штабі, переросло в плідну співпрацю в подальшому на роботі й поза нею", — поділився він.

Пара підтвердила, що це було кохання з першого погляду.

"Я побачив людину, і одразу вона запала в душу. Розумієте, на той момент початок вторгнення, і в голові були зовсім інші речі", — зізнався військовий.

Він пояснив, що тоді бійці думали про "набагато важливіші завдання", а на романтичних почуттях увагу не акцентували. Одна "само собою сталося", що зав’язались стосунки. Зі слів Владислава, у більшості випадків війна негативно відбивається на сім’ях, але іноді може й об’єднувати.

"Дуже рідко, але міцно", — підкреслив він.

Ольга розповіла про переваги стосунків з побратимом.

"Це неймовірна підтримка. Я думаю, небагато людей, які зараз на війні, можуть похвалитися тим, що поряд, тут і зараз, в цей момент є людина, яка може обійняти, взяти за руки й сказати: "Все буде добре". І зробити це настільки відверто і щиро, що воно спрацює", — пояснила вона.

Військова поділилась, що після складних боїв або виїздів вони сідають й обговорюють усе. Це допомагає швидше адаптуватись, легше психологічно звикнути до такого життя.

"По-друге, є такий великий плюс — нам нікуди не треба. Ми вже вдома. Мій дім — там, де він", — зауважила вона.

Ольга розповіла, що потреба поїхати у відпустку набагато менша, адже не чекає десь сім’я або діти.

"Коли якісь вихідні чи свята, ми відпускаємо наших побратимів додому, а самі залишаємось на чергуванні", — додала вона.

Владислав підтвердив, що зв’язок з коханою стався завдяки тому, що вона розуміє його краще за цивільних жінок. Він побачив, що має однаковий стиль мислення з Ольгою, і вона перебувають "на одній хвилі".

"Підтримка інших людей, в тому числі моїх близьких родичів, друзів, знайомих, вона теж є і вона неоціненна. Але все ж таки, слід віддати належне, не настільки як підтримка бойової посестри та дівчини", — підсумував військовослужбовець.

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