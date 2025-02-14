Украинский воин сделал предложение любимой через 9 дней после возвращения из плена (видео)

Александр Директоренко, боец 74-го разведбата женится на Ольге, которая ждала его возвращения 1060 дней.

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Военный Александр Директоренко, который вернулся из плена в рамках обмена 5 февраля, сделал предложение своей девушке Ольге. Боец 74-го отдельного разведывательного батальона провел в плену 1060 дней, и его любимая все это время ждала его. Об этом сообщила в День влюбленных Юлия Павлюк, руководитель Центрального представительства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Александр Директоренко сделал предложение своей возлюбленной

"Она сказала "Да"! 1060 дней ожидания. 1060 дней борьбы за жизнь и любовь. Он вернулся. Она дождалась. 26-летний Александр наконец ступил на родную землю — сильный духом и полный любви. Ольга не просто ждала, а ежедневно боролась за его возвращение и не позволяла миру забыть", — написала Павлюк.

Александр Директоренко присоединился к армии в 18 лет. С начала полномасштабного вторжения боец служил под Угледаром, а в марте 2022 года вместе со своим дядей попал в плен.

Дома Директоренко ждали его любимая Ольга, дочь Ева и мать Юлия. Семья постоянно участвовала в акциях для напоминания о пленных.

В интервью "Точке Востока" Ольга рассказывала, что Саша предлагал ей жениться онлайн, но она ответила, что будет ждать, когда он будет рядом.

Александр Директоренко вернулся из плена 6 февраля Фото: Instagram Юлія Павлюк

Напомним, 5 февраля 2025 года из российского плена вернулись 150 украинцев. Среди военных, которые вернулись домой, есть представители Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск. Кроме этого, удалось вернуть домой нацгвардейцев, пограничников, тероборонцев и полицейского.