Український воїн освідчився коханій за 9 днів після повернення з полону (відео)

Олександр Директоренко, боєць 74-го розвідбату одружується із Ольгою, яка чекала на його повернення 1060 днів.

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Військовий Олександр Директоренко, який повернувся з полону в рамках обміну 5 лютого, освідчився своїй дівчині Ользі. Боєць 74-го окремого розвідувального батальйону провів у полоні 1060 днів, і його кохана весь цей час чекала його. Про це повідомила у День закоханих Юлія Павлюк, керівниця Центрального представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Олександр Директоренко освідчився своїй коханій

"Вона сказала "Так"! 1060 днів очікування. 1060 днів боротьби за життя та кохання. Він повернувся. Вона дочекалася. 26-річний Олександр нарешті ступив на рідну землю – сильний духом і сповнений любові. Ольга не просто чекала, а щодня боролася за його повернення та не дозволяла світу забути", – написала Павлюк.

Олександр Директоренко долучився до війська у 18 років. Від початку повномасштабного вторгнення боєць служив під Вугледаром, а в березні 2022 року разом зі своїм дядьком потрапив у полон.

Вдома на Директоренка чекали його кохана Ольга, донька Єва і мати Юлія. Сім'я постійно брала участь в акціях для нагадування про полонених.

В інтерв'ю "Точці Сходу" Ольга розповідала, що Сашко пропонував їй одружитися онлайн, але вона відповіла, що чекатиме, коли він буде поруч.

Олександр Директоренко повернувся із полону 6 лютого Фото: Instagram Юлія Павлюк

Нагадаємо, 5 лютого 2025 року з російського полону повернулися 150 українців. Серед військових, які повернулися додому, є представники Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, Десантно-штурмових і Сухопутних військ. Крім цього, вдалося повернути додому нацгвардійців, прикордонників, тероборонців і поліцейського.