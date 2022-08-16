Ответили России: США провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

Американские военные заявляют, что испытания показали готовность ядерных сил США. Их провели после заявлений России о массовом производстве аналогичных ракет "Сармат".

16 августа американские военные заявили об успешном проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает Reuters.

"Испытания показали готовность ядерных сил США и вселили уверенность в смертоносности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания", — говорится в заявлении Пентагона.

В заявлении также сказано, что ранее военные провело около 300 таких испытаний. Очередные не стали результатом какого-то конкретного глобального события.

Однако журналисты напоминают, что в 2022 году их уже дважды откладывали. В апреле испытания отменили, чтобы снизить ядерную напряженность в отношениях с Россией во время продолжающейся войны в Украине. В августе их решили отложить, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином во время китайской демонстрации силы вблизи Тайваня.

Что такое МБР Minuteman III?

[ + – ] Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III производит компания Boeing. Они способны нести ядерное оружие и являются ключевым элементом стратегического ядерного арсенала Вооруженных сил США.

Дальность ракеты — около 13 тыс. км.

Максимальная скорость — около 24 тыс. км/ч.

Ракеты запускаются из подземных шахт, управляемых пусковыми расчетами.

Что предшествовало американским испытаниям?

15 августа глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о том, что российская госкорпорация сосредоточилась на выполнении военных заказов, в частности, на производстве новой МБР "Сармат". РС-28 "Сармат" представляет собой стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Россияне заявляют, что максимальная дальность полета ракеты составляет около 16 тыс. км, скорость достигает 27 махов — около 33 тыс. км/ч.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что первый комплекс "Сармат" поступит на вооружение в конце 2022 года, а российские пропагандисты пугают ей Запад, угрожая нанести ядерный удар, например, по Великобритании.