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Военный Фокус

Ответили России: США провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

Межконтинентальные баллистические ракеты, Minuteman III, военные испытания, ядерное оружие, ракетные испытания
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные заявляют, что испытания показали готовность ядерных сил США. Их провели после заявлений России о массовом производстве аналогичных ракет "Сармат".

16 августа американские военные заявили об успешном проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает Reuters.

"Испытания показали готовность ядерных сил США и вселили уверенность в смертоносности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания", — говорится в заявлении Пентагона.

В заявлении также сказано, что ранее военные провело около 300 таких испытаний. Очередные не стали результатом какого-то конкретного глобального события.

Однако журналисты напоминают, что в 2022 году их уже дважды откладывали. В апреле испытания отменили, чтобы снизить ядерную напряженность в отношениях с Россией во время продолжающейся войны в Украине. В августе их решили отложить, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином во время китайской демонстрации силы вблизи Тайваня.

Что такое МБР Minuteman III?

Межконтинентальные баллистические ракеты, Minuteman III, военные испытания, американское ядерное оружие
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III производит компания Boeing. Они способны нести ядерное оружие и являются ключевым элементом стратегического ядерного арсенала Вооруженных сил США.

Дальность ракеты — около 13 тыс. км.

Максимальная скорость — около 24 тыс. км/ч.

Ракеты запускаются из подземных шахт, управляемых пусковыми расчетами.

Что предшествовало американским испытаниям?

15 августа глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о том, что российская госкорпорация сосредоточилась на выполнении военных заказов, в частности, на производстве новой МБР "Сармат". РС-28 "Сармат" представляет собой стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Россияне заявляют, что максимальная дальность полета ракеты составляет около 16 тыс. км, скорость достигает 27 махов — около 33 тыс. км/ч.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что первый комплекс "Сармат" поступит на вооружение в конце 2022 года, а российские пропагандисты пугают ей Запад, угрожая нанести ядерный удар, например, по Великобритании.