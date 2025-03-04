Зупинення постачаннчя від США: можна вважати, що НАТО припинило своє існування, — Михайло Самусь

На думку військового експерта, саме існування НАТО опинилося під загрозою. Україні доведеться прощатися зі США як із союзником і лідером Заходу, гарантом євроатлантичної безпеки.

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Поки що офіційного підтвердження про припинення американської військової підтримки для України немає. Але потенційно таке рішення означатиме перехід США на бік країни-агресора, щоб підштовхнути Україну до капітуляції. Таку думку висловив військовий аналітик, директор New Geopolitics Research Network на своїй сторінці у Facebook.

"Наслідки — ЗСУ та Україна не зупиняться у протистоянні агресору. А ось зі США потрібно буде прощатися. Як із союзником, як із лідером Західного світу, як із гарантом євроатлантичної безпеки після Другої світової та холодної воєн", — ідеться в публікації.

Експерт вважає, що саме існування НАТО під загрозою.

"На цьому можна вважати, що НАТО припинило своє існування. Чи прагнуть до цього американці? Думаю, що ні. Але реальність така, що їхню країну очолюють люди, які плювали на думку американців, українців, європейців і взагалі елементарну логіку", — додав Самусь. На його думку, лідерам європейських країн необхідно згуртуватися, оскільки іншого виходу не залишається. Заради захисту демократії та європейських цінностей.

Зупинення допомоги від США: що вимагають від Зеленського

Військові поставки не відновлять, поки поки Трамп не вирішить, що керівництво України демонструє прихильність миру

Президент США Дональд Трамп розпорядився про повне зупинення всієї військової допомоги Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського.

У матеріалі, опублікованому Bloomberg, йшлося про те, що "США призупиняють усю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни демонструють сумлінну прихильність до миру", — заявив в інтерв'ю журналістам високопоставлений чиновник Міноборони США.

Нагадаємо, що, згідно з повідомленнями з хабів на кордоні, у Польщі підтвердили припинення допомоги Україні від США.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, як рішення Трампа про зупинку допомоги Україні вплине на боєздатність ЗСУ.