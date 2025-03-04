Остановка поставок от США: можно считать, что НАТО прекратило свое существование, — Михаил Самусь

По мнению военного эксперта, само существование НАТО оказалось под угрозой. Украине придется прощаться с США как с союзником и лидером Запада, гарантом евроатлантической безопасности.

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Пока официального подтверждения о прекращении американской военной поддержки для Украины нет. Но потенциально такое решение будет означать переход США на сторону страны-агрессора, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции. Такое мнение высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network на своей странице в Facebook.

"Последствия — ВСУ и Украина не остановятся в противостоянии агрессору. А вот с США нужно будет прощаться. Как с союзником, как с лидером Западного мира, как с гарантом евроатлантической безопасности после Второй мировой и холодной войн", — говорится в публикации.

Эксперт считает, что само существование НАТО под угрозой.

"На этом можно считать, что НАТО прекратило свое существование. Стремятся ли к этому американцы? Думаю, что нет. Но реальность такова, что их страну возглавляют люди, которые плевали по мнению американцев, украинцев, европейцев и вообще элементарную логику", — добавил Самусь. По его мнению, лидерам европейских стран необходимо сплотиться, поскольку другого выхода не остается. Ради защиты демократии и европейских ценностей.

Остановка помощи от США: что требуют от Зеленского

Военные поставки не возобновят, пока пока Трамп не решит, что руководство Украины демонстрирует приверженность миру

Президент США Дональд Трамп распорядился о полной остановке всей военной помощи Украине, чтобы усилить давление на Владимира Зеленского.

В материале, опубликованном Bloomberg, шла речь о том, что "США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру", — заявил в интервью журналистам высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Напомним, что, согласно сообщениям из хабов на границе, в Польше подтвердили приостановку помощи Украине от США.

Также Фокус в своем материале выяснял, как решение Трампа об остановке помощи Украине повлияет на боеспособность ВСУ.