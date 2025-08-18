Встреча Зеленского и Трампа: что нужно знать о расстановке сил накануне переговоров в Вашингтоне

Related video

Накануне переговоров Зеленский-Трамп. Логика сторон

Трамп живет в логике трансарктического морского пути (но пока это миф) и считает, что сможет урвать долю в Северном морском пути (СМП). Путин готов ему в этом подыграть.

Путин, пригласив Си в гаранты соглашения по Украине, де-факто говорит, что Россия не может один на один бороться с США (в конце концов, как и с Китаем). А потому вынуждена играть в двойную игру между Китаем и США. Ее главный козырь — география, потому что именно у нее 100% СМП.

Россия де-факто признала, что она не может даже теоретически быть полюсом мира. Быть наедине с Китаем Путин боится. Стать "другом" США боится из-за внутренней политики. Он хочет балансировать. Срыв соглашения с Трампом означает полное скатывание в политическую зависимость от Пекина.

Китай устраивает предложение быть гарантом, но оно точно не по душе Трампу. И я не уверен, что что-то подобное говорилось на встрече Путин-Трамп.

Европа хочет, чтобы нынешний статус-кво оставался неизменным. Но это невозможно. Баланс, образованный после Овального кабинета, как максимум, можно восстановить на пару месяцев. Но это не создает предпосылки для результативных переговоров в понятной перспективе.

Украина мыслит категорией выборов. Обратите внимание, как аккуратно комментируют украинские политики эту ситуацию, если вообще комментируют. Это, в свою очередь, порождает другую проблему: отсутствие диалога внутри порождает отсутствие монолитной позиции украинского политикума на внешнем поле.

В мире не существует силы, которая бы хотела развала России сейчас. Мы мыслим только этой мифической сегодня категорией. И эта оптика явно деформирует наши представления о сегодняшнем и будущем.

Главная наша проблема — мы не имеем ответа на вопрос, а что делать, если Трамп не даст разрешение на продажу оружия в случае провала переговоров.

Исходя из выше сказанного, нам следовало бы понять наконец одну простую вещь: мы должны иметь свое лобби в Вашингтоне. Об этом говорится уже неизвестно сколько лет. Но ничего не делается. В конце концов, у нас даже заторможен процесс назначения посла.

Пресса в США сейчас явно настроена против этой сделки и именно поэтому Трампу нужен блицкриг. Политикум в Штатах, между прочим, преимущественно молчит. Однако, как бы это странно ни звучало, но до понедельника еще довольно много времени.

