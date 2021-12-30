Будет весело и все погибнут. Над чем смеются создатели фильма "Не смотрите вверх"

Когда украинские зрители получили доступ к черной комедии Адама Маккея "Не смотрите вверх", у многих создалось впечатление будто авторы вдохновлялись реалиями нашей страны. Политики, живущие от выборов до выборов; госучреждения, легко соглашающиеся на подтасовку фактов по конъюнктурным соображениям; власть, обслуживающая интересы крупного бизнеса – все это и правда выглядит очень знакомо.

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Авторы совершенно точно говорят о Соединенных Штатах. Соавтором сценария "Не смотрите вверх" (Don`t look up) был известный американский политический журналист и блоггер – Дэвид Сирота. В одном из интервью Девид признался, что многие моменты, использованные в фильме, он почерпнул из личного опыта работы спичрайтером и консультантом в предвыборных штабах. Впрочем, так ли уж важно, в какой стране разворачиваются описанные события. Маккей и Сирота говорят о человеческой природе. Страх, жадность, тщеславие и цинизм – явления интернациональные.

А вот что действительно любопытно. Сценаристы "Не смотрите вверх" оказались до некоторой степени провидцами. Они описали реакцию правительств, СМИ и народных масс на глобальную смертельную угрозу. Показали стремительный переход от игнорирования и замалчивания к нагнетанию общественной истерии, когда это становится выгодным власти. Показали жесткую поляризацию общества, разделившегося на два противоборствующих лагеря в зависимости от отношения к угрозе. По сути, описали то, что происходило во многих странах во время пандемии. Вот только сценарий появился задолго до того, как люди узнали о COVID-19.

[ + – ] НЕ СМОТРИТЕ ВВЕРХ | Официальный трейлер | Netflix

Компании Hyperobject Industries и Bluegrass Films объявили о начале работы над фильмом в ноябре 2019 года. Основным правообладателем тогда была легендарная голливудская киностудия Paramount Pictures, но она продала права стриминговой платформе Netflix. Съемки назначили на апрель 2020-го, но из-за локдауна их пришлось перенести на полгода.

Фильм вышел в ограниченный прокат 10 декабря этого года и 24-го декабря стал доступен пользователям Netflix. Критики высказываются о нем неоднозначно. Многие хвалят актерскую игру, но в целом он им по большей части не нравится. Еще один парадокс: "Не смотрите вверх" включили в список 10 лучших фильмов 2021 года по версии Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства, но при этом продолжают ругать в рецензиях, называют "слишком тяжеловесным" и "чересчур гротескным". Зато зрительская аудитория восприняла кино на ура — вероятно, именно потому, что экранные события оказались до боли узнаваемыми.

Один из пользователей Netflix в своем отзыве написал, что лет десять назад сюжет "Не смотрите вверх" мог бы показаться утрированным или даже абсурдным, но на самом деле он не абсурднее сегодняшних реальных новостей.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе: звездный состав фильма "Не смотрите вверх"

Актерский состав заслуживает отдельного упоминания. Мерил Стрип блестяще изобразила героиню, напоминающую Дональда Трампа в юбке. Ей удалось почти невозможное – создать образ одновременно карикатурный и очень реалистичный. Леонардо Ди Каприо играет провинциального ученого, который, словив хайп, в мгновение ока превращается из скучного книжного червя в национальный секс-символ. Надо признать, в первой части он не слишком убедителен – растерянность и испуг выглядят ненатурально – зато уже преобразившийся знаменитый профессор в исполнении Ди Каприо более чем органичен. Зато героиня Дженифер Лоуренс – лицо "протестного электората" — жесткая мрачная аспирантка – планокурка, крайне скептически настроенная ко всему на свете, выглядит очень правдоподобно. Вероятно, многие зрители узнают в ней кого-нибудь из своих знакомых.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо в фильме "Не смотрите вверх" играет провинциального ученого Фото: Кадр из фильма

Не будем рассказывать о том, чем хороши персонажи Кейт Бланшетт, Роба Моргана, Мелани Лански и Джона Хилла, сохраним интригу для тех, кто еще не посмотрел фильм. Отметим только, что продюсеры не зря потратились, собрав на съемках, целую плеяду звезд. Даже второстепенные персонажи получились ну очень яркими.