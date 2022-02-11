"Не рискуйте": Нидерланды призвали своих граждан покинуть Украину

Посол в Киеве Йеннес де Мол утверждает, что эвакуировать своих граждан Нидерланды не собираются, поскольку Украина слишком большая. А голландцев в стране слишком много.

Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол посоветовал своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. Такая рекомендация связана с возможным полномасштабным наступлением России в Украину. Соответствующее заявление посол сделал в ходе встречи в режиме онлайн с голландской общиной в Украине. Кроме того, во Львове будет создан центр экстренной помощи под флагом Нидерландов, куда смогут обращаться их граждане за помощью. Об этом сообщает нидерландская радиостанция BNR.

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Йеннес де Мол рассказал, что рекомендации уехать из Украины поступили из Гааги. Дипломат добавил, что имеется в виду не принудительная эвакуация, а добровольное решение покинуть страну из-за угрозы безопасности. По его словам, страна не сможет эвакуировать своих граждан из-за того, что Украина слишком большая, а голландцев в стране слишком много.

"Если вы решили остаться, это ваша ответственность. И имейте в виду, что нам трудно помочь вам должным образом, если вы попадете в беду. Хочу сообщить всем: не рискуйте, не нужно и принимайте решения вовремя… Страна очень велика для этого, а голландцы живут очень обширно. Поэтому мы не собираемся забирать вас", — заявил де Молл.

Посол добавил, что во Львове будет создан центр экстренной помощи Нидерландов. Голландцы смогут обращаться туда за помощью, экстренными документам или информацией.

"Это своеобразное место, где люди перед пересечением границы могут собраться, получить последнюю информацию, возможно, что-то перекусить, отдохнуть, прежде чем сделать шаг к пересечению границы. А если не будет связи, а это может произойти, тогда вы знаете, что можете поехать туда во Львов. Оттуда мы поможем вам наилучшим образом и подготовим вас к пересечению границы", — добавил Йеннес де Мол.

Напомним, Япония призвала своих граждан немедленно покинуть Украину. Японские власти объявили о четвертом уровне опасности в стране из-за возможного вторжения России в Украину. Гражданам Японии рекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами и покинуть Украину, а для тех кто планировал поездку — отказаться от идеи. В Японии считают, что есть высокий риск скорого вторжения России.

Ранее СМИ писали, что посольство России готовит эвакуацию собственных дипломатов. Российское ведомство рекомендует неосновному персоналу своей дипломатической миссии временно покинуть Украину "из-за поведения западных посольств".

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что таким образом Москва хочет обвинить Украину в подготовке агрессивных действий или наступательной операции. Украинский дипломат добавил, что российская сторона таким способом хочет продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности.