Посольство РФ в Киеве готовится к эвакуации, — СМИ

Российское ведомство советует неосновному персоналу своей дипломатической миссии временно покинуть Украину "из-за поведения западных посольств".

Посольство РФ в Киеве активно рассматривает вопрос об эвакуации из Украины неосновного персонала миссии. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ.

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"Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке", — сказал источник.

Также в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД посоветует неосновному персоналу своего посольства в Украине покинуть страну, но не из-за угрозы вторжения России в Украину, а из-за "поведения западных посольств".

Напомним, что из-за возможной полномасштабной агрессии РФ о частичной эвакуации из Украины своих дипломатов и их семей ранее заявили США, Австралия, Великобритания и Канада. Эти страны также не рекомендуют своим гражданам посещать Украину из-за военной угрозы.

Лавров неоднократно заявлял, что у России якобы нет планов нападать на Украину. Вместе с тем после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в январе он заявил, что Россия не позволит "грубо наступать" и игнорировать свои интересы. Под этими "интересами", которые Запад будто бы нарушает, Лавров очевидно имел в виду вопрос невступления Украины в НАТО.

Напомним, 10 февраля в Москве состоялись посвященные Украине переговоры Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Итогами встречи главный дипломат Путина остался недовольным и назвал беседу со своей коллегой "разговором немого с глухим".

Как ранее писал Фокус, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил посольству США переехать в его город, если Госдеп решит эвакуировать миссию из Киева на Западную Украину. Для размещения посольства Марцинкив готов предоставить часть здания локомотиворемонтного завода.