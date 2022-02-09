Мэр Ивано-Франковска предложил посольству США переехать в его город в случае эвакуации

Руслан Марцинкив готов предоставить для посольства помещение локомотиворемонтного завода и оградить его так, как пожелают дипломаты.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что его город готов принять у себя посольство США в Украине, если дипмиссия решит эвакуироваться из Киева. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам Марцинкива, он узнал, что посольство США рассматривает возможность переехать на запад Украины из-за угрозы наступления армии РФ на Киев. В связи с этим Марцинкив подготовил письмо посольству с предложением переехать именно в Ивано-Франковск.

"Ивано-Франковск готов помочь принять посольство. Мы даже рассматриваем вариант предложить часть локомотиворемонтного завода, оградить эту территорию, согласно требованиям посольства", — сказал мэр.

Он также добавил, что город готов принять другие посольства и юридические лица, которые планируют переехать на запад Украины.

[ + – ] Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод. Фото: briz.if.ua

Отметим, что 7 февраля в ряде СМИ появилась информация о подготовке к эвакуации из Киева "поближе к границам НАТО" нескольких компаний, а также посольства США. По информации BuzzFeed, полученной из собственных источников, американские дипломаты окончательно не приняли решения об эвакуации миссии, но такие разговоры активно ведутся.

Как ранее сообщал Фокус, из-за возможного вторжения РФ США обдумывают сценарий эвакуации всех своих дипломатов из Украины.

Напомним, США и ряд других стран уже вывезли из Украины некоторых сотрудников своих посольств и членов их семей.