Мер Івано-Франківська запропонував посольству США переїхати до його міста в разі евакуації

Руслан Марцінків готовий надати для посольства приміщення локомотиворемонтного заводу та захистити його так, як забажають дипломати.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що його місто готове прийняти в себе посольство США в Україні, якщо дипмісія вирішить евакуюватись із Києва. Про це він повідомив у Facebook.

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За словами Марцінківа, він дізнався, що посольство США розглядає можливість переїхати на захід України через загрозу наступу армії РФ на Київ. У зв'язку з цим Марцінків підготував лист до посольства з пропозицією переїхати саме до Івано-Франківська.

"Івано-Франківськ готовий допомогти прийняти посольство. Ми навіть розглядаємо варіант запропонувати частину локомотиворемонтного заводу, обгородити цю територію згідно з вимогами посольства", — сказав мер.

Він також додав, що місто готове прийняти інші посольства та юридичні особи, які планують переїхати на захід України.

[ + – ] Івано-Франківський локомотиворемонтний завод. Фото: briz.if.ua

Зазначимо, що 7 лютого в низці ЗМІ з'явилася інформація про підготовку до евакуації з Києва "ближче до кордонів НАТО" кількох компаній, а також посольства США. За інформацією BuzzFeed, отриманої зі своїх джерел, американські дипломати остаточно не ухвалили рішення про евакуацію місії, але такі розмови активно ведуться.

Як раніше повідомляв Фокус, через можливе вторгнення РФ США обмірковують сценарій евакуації всіх своїх дипломатів із України.

Нагадаємо, США та низка інших країн уже вивезли з України деяких співробітників своїх посольств і членів їхніх сімей.