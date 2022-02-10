"Разговор немого с глухим": Лавров разочарован встречей с главой МИД Британии Трасс

Перед встречей британское правительство отложило подписание законопроекта о жестких санкциях против РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "разговором немого с глухим" встречу с британской коллегой Лиз Трасс в Москве в четверг, 10 февраля. Представитель РФ выразил разочарование переговорами, однако отметил, что, возможно, беседа помогла британской стороне лучше ознакомиться с российской позицией. Об этом дипломат заявил в ходе брифинга.

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"Разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву. Примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию… Такая же почва сегодня была у наших британских коллег", — сказал Лавров.

В то же время глава МИД РФ заявил, что он "оставляет на совести Запада" заявления о том, что российские войска находятся на территории Украины, добавив, что Россия "никому не хочет угрожать".

"Вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам. В том числе госпожа министр. И сегодня она это повторила", — сказал чиновник.

По словам Лаврова, в ходе переговоров Трасс заявила ему, что "главное избежать войны в Украине" и поэтому она посетила Москву.

"Я предвижу вполне развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает… Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговля воздухом. Все знают прекрасно, что после учений российские войска всегда возвращаются на свою территорию", — добавил дипломат.

Помимо этого Лавров заявил о возможности эвакуировать часть дипломатов из Украины.

"Мы уже задумались, может, англо-саксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посоветуем нашему неосновному персоналу на время уехать", — сказал министр.

В свою очередь глава МИД Британии Лиз Трасс сказала, что Западу необходимо работать с Россией, чтобы добиться прогресса, в том числе и в вопросе НАТО. При этом она отметила, что договоренности не могут заключаться за счет территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Нельзя добиться этого и путем жертвования политикой открытых дверей НАТО", — отметила Трасс.

Британский министр иностранных дел также сказала, что у нее сомнений в том, что РФ стянула к границам Украины более 100 тысяч военных чтобы угрожать Украине. Трасс отметила, что в случае начала полномасштабных боевых действий союзники украинского государства введут жесткие санкции и заблокируют запуск газопровода "Северный поток-2".

Тем временем издание The Guardian сообщило, что Трасс пока не подписала обещанный ею законопроект о "самом жестком режиме санкций" против России, который должен был быть внесен в парламент Великобритании к 10 февраля. При этом в Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства заявили, что соответствующий документ будет подписан Трасс на этой неделе и вскоре будет представлен перед парламентариями. Однако, как указывает издание, парламент Великобритании уходит на каникулы с 10 по 21 февраля. О причинах задержки подписания документа о санкциях против РФ не сообщается.

Перед визитом главы МИД Великобритании в Москву российское Министерство иностранных дел предупредило, что британские официальные лица должны изменить свою риторику, так как в обратном случае "невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних проблем, ни в урегулировании международных проблем".

Законопроект о санкциях Британии против РФ, по словам самой Трасс, будет нацелен на "любую компанию, которая связана с российским государством, занимается бизнесом, имеющим экономическое значение для российского государства, или работает в секторе, имеющем стратегическое значение для российского государства".

Напомним, ранее Трасс не исключила, что санкции коснутся имущества российских олигархов в Лондоне.

Ранее мы писали, что Британия перебросила в Украину более сотни бойцов элитного спецназа на фоне угрозы российского вторжения.