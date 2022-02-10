"Розмова німого з глухим": Лавров розчарований зустріччю з главою МЗС Британії Трасс

Перед зустріччю британський уряд відклав підписання законопроєкту про жорсткі санкції проти РФ.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "розмовою німого з глухою" зустріч із британською колегою Ліз Трасс у Москві в четвер, 10 лютого. Представник РФ висловив розчарування переговорами, проте зазначив, що, можливо, бесіда допомогла британській стороні краще ознайомитись із російською позицією. Про це дипломат заявив під час брифінгу.

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"Розчарований тим, що розмова німого з глухою в нас виходить. Начебто слухаємо, але не чуємо. Наші докладні роз'яснення впали на непідготовлений ґрунт. Приблизно так само, як кажуть, що Росія чекає, коли замерзне земля і стане, як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію... Такий же ґрунт сьогодні був у наших британських колег", — сказав Лавров.

Водночас глава МЗС РФ заявив, що він "залишає на совісті Заходу" заяви про те, що російські війська знаходяться на території України, додавши, що Росія "нікому не хоче загрожувати".

"Ви подивіться на публічні заяви, жодного разу ніде загроз жодних не прозвучало, загрожують нам. Зокрема пані міністр. І сьогодні вона це повторила", — сказав чиновник.

За словами Лаврова, під час переговорів Трасс заявила йому, що "головне уникнути війни в Україні" і тому вона відвідала Москву.

"Я передбачаю цілком розв'язку всієї цієї драми, яку Захід розігрує... Через якийсь час західні країни дізнаються, що закінчилися російсько-білоруські навчання, і російські війська повернулися на російську територію. І тоді піднімуть великий галас, щоб довести, що ось Захід досяг від Росії деескалації. Хоча насправді це буде торгівля повітрям. Усі знають чудово, що після навчань російські війська завжди повертаються на свою територію", — додав дипломат.

Крім цього, Лавров заявив про можливість евакуювати частину дипломатів з України.

"Ми вже задумалися, може, англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників? Ми теж порадимо нашому неосновному персоналу на якийсь час виїхати", — сказав міністр.

Зі свого боку глава МЗС Британії Ліз Трасс сказала, що Заходу необхідно працювати з Росією, щоб досягти прогресу, зокрема й у питанні НАТО. Водночас вона наголосила, що домовленості не можуть укладатися шляхом територіальної цілісності та суверенітету України.

"Не можна досягти цього і шляхом жертвування політикою відчинених дверей НАТО", — зазначила Трасс.

Британський міністр закордонних справ також сказала, що має сумніви в тому, що РФ стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військових, щоб загрожувати Україні. Трасс зазначила, що в разі початку повномасштабних бойових дій союзники української держави запровадять жорсткі санкції та заблокують запуск газопроводу "Північний потік-2".

Тим часом видання The Guardian повідомило, що Трасс поки не підписала законопроєкт, який обіцяла, про "найжорсткіший режим санкцій" проти Росії, який мали внести до парламенту Великобританії до 10 лютого. Водночас в Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства заявили, що відповідний документ Трасс підпише цього тижня і незабаром представить перед парламентаріями. Проте, як зазначає видання, парламент Великобританії йде на канікули з 10 по 21 лютого. Про причини затримки підписання документа про санкції проти РФ не повідомляють.

Перед візитом глави МЗС Великої Британії до Москви російське Міністерство закордонних справ попередило, що британські офіційні особи повинні змінити свою риторику, тому що в протилежному випадку "неможлива продуктивна взаємодія ні в розв'язанні двосторонніх проблем, ні в врегулюванні міжнародних проблем".

Законопроєкт про санкції Британії проти РФ, за словами самої Трасс, націлять на "будь-яку компанію, яка пов'язана з російською державою, займається бізнесом, що має економічне значення для російської держави, або працює в секторі, що має стратегічне значення для російської держави".

Нагадаємо, раніше Трасс не відкинула, що санкції зачеплять майно російських олігархів у Лондоні.

Раніше ми писали, що Британія перекинула в Україну понад сотню бійців елітного спецпідрозділу на тлі загрози російському вторгненню.