Посольство РФ у Києві готується до евакуації, — ЗМІ

Російське відомство радить неосновному персоналу своєї дипломатичної місії тимчасово покинути Україну "через поведінку західних посольств".

Посольство РФ у Києві активно розглядає питання про евакуацію з України неосновного персоналу місії. Про це повідомляє російське агентство ТАРС із посиланням на представника посольства РФ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Питання про те, щоб неосновний персонал посольства на якийсь час покинув Україну, в активному опрацюванні", — сказало джерело.

Також у четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що МЗС порадить неосновному персоналу свого посольства в Україні покинути країну, але не через загрозу вторгнення Росії в Україну, а через "поведінку західних посольств".

Нагадаємо, що через можливу повномасштабну агресію РФ про часткову евакуацію з України своїх дипломатів та їхніх сімей раніше заявили США, Австралія, Великобританія та Канада. Ці країни також не рекомендують своїм громадянам відвідувати Україну через військову загрозу.

Лавров неодноразово заявляв, що Росія нібито не має планів нападати на Україну. Водночас після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у січні він заявив, що Росія не дозволить "грубо наступати" та ігнорувати свої інтереси. Під цими "інтересами", які Захід нібито порушує, Лавров, очевидно, мав на увазі питання невступу України до НАТО.

Нагадаємо, 10 лютого в Москві відбулися присвячені Україні переговори Сергія Лаврова та голови МЗС Великобританії Ліз Трасс. Підсумками зустрічі головний дипломат Путіна залишився незадоволеним і назвав розмову зі своєю колегою "розмовою німого з глухим".

Як раніше писав Фокус, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував посольству США переїхати до його міста, якщо Держдеп вирішить евакуювати місію з Києва на Західну Україну. Для розміщення посольства Марцінків готовий надати частину будівлі локомотиворемонтного заводу.