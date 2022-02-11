"Не ризикуйте": Нідерланди закликали своїх громадян покинути Україну

Посол у Києві Йеннес де Мол стверджує, що евакуювати своїх громадян Нідерланди не збираються, оскільки Україна є надто великою. А голландців у країні надто багато.

Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол порадив своїм громадянам якнайшвидше покинути Україну. Така рекомендація пов'язана з можливим повномасштабним наступом Росії на Україну. Відповідну заяву посол зробив під час зустрічі в режимі онлайн із голландською громадою в Україні. Крім того, у Львові створять центр екстреної допомоги під прапором Нідерландів, куди зможуть звертатись їхні громадяни за допомогою. Про це повідомляє Нідерландська радіостанція BNR.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Йеннес де Мол розповів, що рекомендації виїхати з України надійшли з Гааги. Дипломат додав, що мають на увазі не примусову евакуацію, а добровільне рішення залишити країну через загрозу безпеці. За його словами, країна не зможе евакуювати своїх громадян через те, що Україна надто велика, а голландців у країні надто багато.

"Якщо ви вирішили залишитися, це ваша відповідальність. І майте на увазі, що нам важко допомогти вам належним чином, якщо ви потрапите в халепу. Хочу повідомити всіх: не ризикуйте, не потрібно і приймайте рішення вчасно... Країна дуже велика для цього, а голландці живуть дуже розлого. Тому ми не збираємось забирати вас", — заявив де Молл.

Посол додав, що у Львові створять центр екстреної допомоги Нідерландів. Голландці зможуть звертатися туди за допомогою, екстреними документами чи інформацією.

"Це своєрідне місце, де люди перед перетином кордону можуть зібратися, отримати останню інформацію, можливо щось перекусити, відпочити, перш ніж зробити крок до перетину кордону. А якщо не буде зв'язку, а це може статися, тоді ви знаєте, що можете поїхати туди до Львова. Звідти ми допоможемо вам якнайкраще і підготуємо вас до перетину кордону", — додав Йеннес де Мол.

Нагадаємо, Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну. Японська влада оголосила про четвертий рівень небезпеки в країні через можливе вторгнення Росії в Україну. Громадянам Японії рекомендували скористатися комерційними рейсами та залишити Україну, а для тих, хто планував поїздку, відмовитися від ідеї. У Японії вважають, що високий ризик швидкого вторгнення Росії.

Раніше ЗМІ писали, що посольство Росії готує евакуацію своїх дипломатів. Російське відомство рекомендує неосновному персоналу своєї дипломатичної місії тимчасово залишити Україну "через поведінку західних посольств".

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що таким чином Москва хоче звинуватити Україну в підготовці агресивних дій чи наступальної операції. Український дипломат додав, що російська сторона у такий спосіб хоче продемонструвати, що їхні дипломати перебувають у небезпеці.