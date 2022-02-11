"Максимальный уровень опасности": Япония призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

Японские власти объявили о четвертом уровне опасности в Украине из-за угрозы полномасштабного нападения России на фоне военных учений в Беларуси.

11 февраля японские власти объявили о максимальном (четвертом) уровне опасности на территории Украины из-за возможного полномасштабного нападения РФ. Об этом сообщает МИД Японии.

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"В районе границы с Украиной нарастает напряженность из-за усиления российских войск, ситуация остается непредсказуемой. В Беларуси начались военные учения с РФ, а российские военные корабли недавно вошли в Черное море. По этой причине мы объявляем о 4 максимальном уровне опасности. Пожалуйста, эвакуируйтесь", — говорится в сообщении.

Японцам рекомендовали воспользоваться коммерческими авиарейсами и тем, кто планирует посетить Украину — отказаться от этой идеи.

"Многие страны также рекомендуют покинуть Украину, что может затруднить выезд из страны в будущем. Будет трудно найти места", — добавили в заявлении министерства.

В Японии считают, что существует риск скорого вторжения: "Многие страны пытаются решить вопрос дипломатично, но ситуация, вероятно, станет хуже. По этой причине мы поднимаем опасность на территории Украины до 4 уровня".

Напомним, президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. В Случае вторжения, американское правительство не сможет эвакуировать свои граждан. Российский войска продолжают осуществлять мероприятия по боевой подготовке, на полигонах оттачивались навыки огневой подготовки, а части оккупантов были переведены в высшую степень боеготовности для проверки. 8 февраля разведка докладывала об активизации центров по вербовке наемников в РФ.