"Максимальний рівень небезпеки": Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну

Японська влада оголосила про четвертий рівень небезпеки в Україні через загрозу повномасштабного нападу Росії на тлі військових навчань у Білорусі.

11 лютого японська влада оголосила про максимальний (четвертий) рівень небезпеки на території України через можливий повномасштабний напад РФ. Про це повідомляє МЗС Японії.

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"У районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ, ситуація залишається непередбачуваною. У Білорусі почалися військові навчання з РФ, а російські військові кораблі нещодавно увійшли до Чорного моря. З цієї причини ми оголошуємо про 4 максимальні рівні небезпеки. Будь ласка, евакуюйтеся", — йдеться в повідомленні.

Японцям рекомендували скористатися комерційними авіарейсами та тим, хто планує відвідати Україну, — відмовитись від цієї ідеї.

"Багато країн також рекомендують залишити Україну, що може ускладнити виїзд із країни в майбутньому. Буде важко знайти місця", — додали в заяві міністерства.

У Японії вважають, що існує ризик швидкого вторгнення: "Багато країн намагаються розв'язати питання дипломатично, але ситуація, ймовірно, стане гіршою. З цієї причини ми підіймаємо небезпеку на території України до 4 рівня".

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну. У разі вторгнення, американський уряд не зможе евакуювати своїх громадян. Російські війська продовжують здійснювати заходи щодо бойової підготовки, на полігонах відточувалися навички вогневої підготовки, а частину окупантів перевели у вищий ступінь боєготовності для перевірки. 8 лютого розвідка доповідала про активізацію центрів з вербування найманців у РФ.