РФ приводила окупантів на Донбасі у найвищий ступінь боєготовності, — розвідка

На полігонах окупованих територій ОРДЛО проводяться навчання з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати заходи щодо бойової підготовки. У їх межах деяких підрозділи переводилися у вищий ступінь бойової готовності. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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Протягом тижня у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів російських окупаційних військ проводилися навчання. На полігонах окупованих територій відточувалися навички вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. За даними розвідки, окремі підрозділи та частини окупантів були переведені у найвищий ступінь боєготовності для перевірки.

Усі заходи бойової підготовки та перевірка навченості особового складу окупантів, за даними ГУР, проходили під контролем представників найвищих органів військового управління Збройних сил Росії.

Нагадаємо, 8 лютого розвідка доповідала про активізацію на території РФ центрів із вербування найманців для відправлення на Донбас. Бо місцеве населення неохоче підписує контракт з окупаційними адміністраціями ОРДЛО. 4 лютого українська розвідка доповідала про потайне перекидання артилерії, танків і БПЛА окупантам на Донбас.

А на початку місяця окупантів посилили снайперськими парами та ПТРК.