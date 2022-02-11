РФ приводила оккупантов на Донбассе в высшую степень боеготовности, - разведка

На полигонах оккупированных территорий ОРДЛО проводятся учения с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять мероприятия по боевой подготовке. В их рамках некоторые подразделения переводились в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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В течение недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов российских оккупационных войск проводились учения. На полигонах оккупированных территорий оттачивались навыки огневой подготовки и вождения машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. По данным разведки, отдельные подразделения и части оккупантов были переведены в высшую степень боеготовности для проверки.

Все мероприятия боевой подготовки и проверка обученности личного состава оккупантов, по данным ГУР, проходили под контролем представителей высших органов военного управления Вооруженных сил России.

Напомним, 8 февраля разведка докладывала об активизации на территории РФ центров по вербовке наемников для отправки на Донбасс. Так как местное население неохотно подписывает контракт с оккупационными администрациями ОРДЛО. 4 февраля украинская разведка докладывала о скрытной переброске артиллерии, танков и БПЛА оккупантам на Донбасс.

А в начале месяца оккупантов усилили снайперскими парами и ПТРК.