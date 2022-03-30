Україні загрожує серйозний дефіцит палива у квітні – думка експерта

Під загрозою – посівна, адже найбільше відчувається нестача дизельного палива.

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Уже в квітні Україна може зіткнутися з гострим дефіцитом палива. Такий розвиток ситуації прогнозує керівник мережі АЗС Prime Group Дмитро Леушкін. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, під загрозою весняна посівна, адже саме дизельного пального не вистачає.

[ + – ] Експерт пропонує налагодити постачання палива з ЄС бензовозами. Фото: autocentre.ua

"Якщо коротко, то ситуація складна, від слова капець. Тепер докладніше. Залишки на нафтобазах успішно з'їдені за останні кілька тижнів. Ринок ожив й аграрії пожвавилися, почали атакувати АЗС, тому що на них зараз ресурс дешевший, ніж на нафтобазах... вони таки атакують АЗС, а там де ліміт по 20 літрів на одну особу, там вишиковуються черги бабусь з каністрами від найближчого колгоспу, доки не висушать заправку", — повідомив Дмитро Леушкін.

Оптова ціна дизеля Євро-5 досягла 40 гривень за літр, а паливо стандарту Євро-3 на 1-2 гривні дешевше. Встановлені державою граничні ціни нижчі за оптові, тому багато АЗС використовували лазівку в законодавстві та продавали преміальні сорти дизпалива, на які донедавна не поширювалося держрегулювання.

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Імпорт палива в Україну останнім часом серйозно ускладнений. З РФ та Білорусі він припинився з початком війни, та й постачання морем перекрито. Залишаються лише поставки з Європи, проте там трохи зайвого палива й ускладнена логістика через брак візків для залізничних цистерн (щоб переставити вагони з української колії на європейську).

Експерт наголошує, що існує ризик зірвати посівну та необхідні швидкі та хитрі рішення. Наприклад, можна перекачувати паливо із залізничних вагонів прямо на кордоні або спростити правила перевезення бензовозами та масово відправити їх за дизелем у Європу.

Раніше Фокус повідомляв, що скасування акцизу та ПДВ на нафтопродукти різко знизило ціни на АЗС в Україні.