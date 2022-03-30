Украине угрожает серьезный дефицит топлива в апреле – мнение эксперта
Под угрозой – посевная, ведь больше всего ощущается нехватка дизельного топлива.
Уже в апреле Украина может столкнуться с острым дефицитом топлива. Такое развитие ситуации прогнозирует руководитель сети АЗС Prime Group Дмитрий Леушкин. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, под угрозой весенняя посевная, ведь именно дизельного топлива не хватает.
"Если кратко, то ситуация сложная, от слова капец. Теперь подробней. Остатки на нефтебазах успешно съедены за последние пару недель. Рынок ожил и аграрии оживились, начали атаковать АЗС, так как на них сейчас ресурс дешевле, чем на нефтебазах… они таки атакуют АЗС, а там где лимит по 20 литров в одно лицо, там выстраиваются вереницы бабушек с канистрами от ближайшего колхоза, до тех пор пока не высушат заправку", — сообщил Дмитрий Леушкин.
Оптовая цена дизеля Евро-5 достигла 40 гривен за литр, а топливо стандарта Евро-3 на 1-2 гривны дешевле. Установленные государством граничные цены ниже оптовых, поэтому многие АЗС использовали лазейку в законодательстве и продавали премиальные сорты дизтоплива, на которые до недавнего времени не распространялось госрегулирование.Важно
Импорт топлива в Украину в последнее время серьезно осложнен. Из РФ и Беларуси он прекратился с началом войны, да и поставки морем перекрыты. Остаются только поставки из Европы, однако там немного лишнего топлива и осложнена логистика из-за нехватки тележек для железнодорожных цистерн (чтобы переставить вагоны с украинской колеи на европейскую).
Эксперт подчеркивает, что существует риск сорвать посевную и необходимы быстрые и хитрые решения. Например, можно перекачивать топливо из железнодорожных вагонов прямо на границе или упростить правила перевозки бензовозами и массово отправить их за дизелем в Европу.
Ранее Фокус сообщал, что отмена акциза и НДС на нефтепродукты резко снизила цены на АЗС в Украине.