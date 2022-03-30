Украине угрожает серьезный дефицит топлива в апреле – мнение эксперта

Под угрозой – посевная, ведь больше всего ощущается нехватка дизельного топлива.

Уже в апреле Украина может столкнуться с острым дефицитом топлива. Такое развитие ситуации прогнозирует руководитель сети АЗС Prime Group Дмитрий Леушкин. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, под угрозой весенняя посевная, ведь именно дизельного топлива не хватает.

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"Если кратко, то ситуация сложная, от слова капец. Теперь подробней. Остатки на нефтебазах успешно съедены за последние пару недель. Рынок ожил и аграрии оживились, начали атаковать АЗС, так как на них сейчас ресурс дешевле, чем на нефтебазах… они таки атакуют АЗС, а там где лимит по 20 литров в одно лицо, там выстраиваются вереницы бабушек с канистрами от ближайшего колхоза, до тех пор пока не высушат заправку", — сообщил Дмитрий Леушкин.

Оптовая цена дизеля Евро-5 достигла 40 гривен за литр, а топливо стандарта Евро-3 на 1-2 гривны дешевле. Установленные государством граничные цены ниже оптовых, поэтому многие АЗС использовали лазейку в законодательстве и продавали премиальные сорты дизтоплива, на которые до недавнего времени не распространялось госрегулирование.

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Импорт топлива в Украину в последнее время серьезно осложнен. Из РФ и Беларуси он прекратился с началом войны, да и поставки морем перекрыты. Остаются только поставки из Европы, однако там немного лишнего топлива и осложнена логистика из-за нехватки тележек для железнодорожных цистерн (чтобы переставить вагоны с украинской колеи на европейскую).

Эксперт подчеркивает, что существует риск сорвать посевную и необходимы быстрые и хитрые решения. Например, можно перекачивать топливо из железнодорожных вагонов прямо на границе или упростить правила перевозки бензовозами и массово отправить их за дизелем в Европу.

Ранее Фокус сообщал, что отмена акциза и НДС на нефтепродукты резко снизила цены на АЗС в Украине.