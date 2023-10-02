Тоньше волоса: новые солнечные панели превратят любую поверхность в электростанцию (видео)

Технология в 18 раз превышает традиционные аналоги по производительности, уверяют инженеры из СЩА.

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Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали сверхлегкий тканевый солнечный элемент, который может превратить практически любую поверхность в источник энергии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ячейки панели нового типа тоньше человеческого волоса и в сто раз легче стандартных солнечных панелей. Такой инновационности ученым удалось достичь благодаря использованию полупроводниковых чернил и масштабируемых процессов печати, в результате чего производительность на килограмм энергии в 18 раз превышает производительность традиционных солнечных панелей.

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Процесс создания нового типа сверхтонких солнечных панелей включает в себя нанесение слоев наноматериала на подложку толщиной 3 микрона с помощью щелевого устройства для нанесения покрытий. С добавлением электрода посредством трафаретной печати толщина окончательного солнечного модуля составляет всего 15 микрон.

Чтобы преодолеть их хрупкость, MIT использует сверхпрочную ткань Dyneema, в качестве подложки, закрепляя солнечные элементы с помощью УФ-клея. Эти элементы при тестировании на ткани Dyneema генерировали примерно 370 Вт энергии на килограмм, демонстрируя свое превосходство над обычными солнечными элементами. Их состав также представляет собой экологически чистую альтернативу, сокращая количество отходов вышедших из строя или разбитых панелей, а так же они сохраняют более 90% своей мощности по выработке электроэнергии после 500-кратного свертывания и развертывания.

Новые солнечные панели тонкие, как пленка Фото: MIT

Эксперты портала Interesting Engineering отмечают, что эти сверхлегкие тканевые солнечные элементы от ученых из MIT представляют собой революционный прогресс в технологии добычи солнечной энергии, предлагая беспрецедентную эффективность и портативность. Благодаря своей способности использовать солнечную энергию практически с любой поверхности, эти элементы обладают огромным потенциалом для повсеместного применения: на стеклах, парусах, крыльях дронов да на чем угодно, даже на одежде. Правда ученым предстоит решить вопрос прочности элементов, чтобы их тонкость не стала слабым местом при ежедневном использовании.

Революционная тонкая солнечная панель

Ранее Фокус сообщал, что американские ученые создали прототип двустороннего перовскитового солнечного элемента. Исследователи утверждают, что он потенциально может давать более высокий коэффициент энергии при более низких общих затратах.