У 200 разів краще за сонячні батареї: диво-сфери дають енергію навіть від штучного світла

Розробники заявили, що пристрої можуть у 7,5 раза перевищити потужність традиційних сонячних панелей, займаючи при цьому в 30 разів менше місця.

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Компанія WAVJA (США) розробила інноваційні пристрої, які можуть слугувати аналогами сучасним фотоелементам. Про новинку розповіло видання The Сooldown.

Крихітні кульки розміром від 2,54 см до майже 10,16 см можуть використовувати як сонячне, так і штучне світло для виробництва електрики. За словами виконавчого президента Шерін Чен, ця технологія, що отримала назву "фотонна енергетична система", використовує кілька шарів передових матеріалів, проте яких саме, не уточнюється.

Кожна сфера має характеристики, що в кілька разів перевершують традиційні сонячні модулі. За словами розробника, вони в 30 разів менші, але при цьому більш ніж у 200 разів ефективніші за фотоелементи, а також у 7,5 разів потужніші за наявні модулі.

Кулі розташовуються на пристрої квадратної форми, що є частиною системи, яка перетворює світло на електрику. Цікаво, що підключення зовнішньої батареї не потрібне, оскільки винахід являє собою автономну акумуляторну систему. Але якщо потрібно підключити сторонній блок живлення, то це можливо зробити різними способами. Фотонна енергетична система здатна заряджати планшети і телефони.

Чен сказала, що наразі установка з 20-ти сфер тестується на транспортному засобі. Якщо технологія дійсно зможе забезпечити заявлену потужність, це буде справжнім проривом у сонячній енергетиці. Згідно з роликом, третє покоління буде в 60 разів потужнішим, ніж сонячна панель аналогічного розміру.

Згідно з повідомленням на веб-сайті, компанія шукає партнерів, щоб почати застосовувати свою технологію на практиці: від живлення пристроїв до промислових установок.

Раніше ми повідомляли про те, що сонячні панелі дадуть більше енергії завдяки особливим барвникам: що придумали вчені