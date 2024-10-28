Новый рекорд: в Китае создали турбину, которая генерирует энергию "почти без ветра"

По словам производителя, ветряная турбина GWH204-4-4,55 МВт может генерировать электроэнергию даже при скорости ветра 4,5-5 м/с.

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В Пекине прошла выставка China Wind Power 2024, в рамках которой была представлена ветряная турбина GWH204-4-4,55 МВт от компании Goldwind, способная генерировать электроэнергию даже при небольшом ветре. Об этом пишет портал EV Wind.

Сообщается, что новая турбина от Goldwind оптимизирована для ветров со скоростью 4,5-5 м/с. Это значит, что плотность мощности составляет всего 122 кВт/м2. По данным портала, это, вероятно самый низкий показатель среди коммерческих ветряных турбин во всем мире.

В издании отмечают, что данная модель тесно перекликается с концепцией турбины DTU с низким ветровым потоком. Автор статьи также обратил внимание на то, что Goldwind масштабирует одну и ту же платформу с разной мощностью, оптимизированной в зависимости от средней скорости ветра на каждом участке.

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Всего в выставке приняли участие 12 китайских компания: Goldwind, Envision, Mingyang, Windey, CRRC, CSSC, SANY, SEWPG, Dongfang Electric, Sinovel, SinoAzure WindPower и TZCO. Производители представили в общей сложности 27 новых моделей.

В ходе выставки Китай также отметил знаменательное событие— 500 ГВт установленных в стране мощностей. По данным Глобального энергетического совета, из 116,6 ГВт новых ветроэнергетических установок, установленных в 2023 году, 66% приходится на Китай.

Напомним, исследовательская группа под руководством Университета Вирджинии разработала новые защитные покрытия, которые позволяют газотурбинным двигателям работать при более высоких температурах, что может сделать ветрогенераторы эффективнее.

Также сообщалось, что шведская компания Vattenfall представила свою концепцию повторного использования ветрогенераторов, превратив старую ветряную турбину в маленький дом.