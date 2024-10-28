Новий рекорд: у Китаї створили турбіну, яка генерує енергію "майже без вітру"

За словами виробника, вітряна турбіна GWH204-4-4,55 МВт може генерувати електроенергію навіть за швидкості вітру 4,5-5 м/с.

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У Пекіні відбулася виставка China Wind Power 2024, у межах якої було представлено вітряну турбіну GWH204-4-4,55 МВт від компанії Goldwind, здатну генерувати електроенергію навіть за невеликого вітру. Про це пише портал EV Wind.

Повідомляється, що нова турбіна від Goldwind оптимізована для вітрів зі швидкістю 4,5-5 м/с. Це означає, що щільність потужності становить лише 122 кВт/м2. За даними порталу, це, ймовірно, найнижчий показник серед комерційних вітряних турбін у всьому світі.

У виданні зазначають, що ця модель тісно перегукується з концепцією турбіни DTU з низьким вітровим потоком. Автор статті також звернув увагу на те, що Goldwind масштабує одну й ту саму платформу з різною потужністю, оптимізованою залежно від середньої швидкості вітру на кожній ділянці.

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Всього у виставці взяли участь 12 китайських компаній: Goldwind, Envision, Mingyang, Windey, CRRC, CSSC, SANY, SEWPG, Dongfang Electric, Sinovel, SinoAzure WindPower і TZCO. Виробники представили 27 нових моделей.

Під час виставки Китай також відзначив знаменну подію — 500 ГВт встановлених у країні потужностей. За даними Глобальної енергетичної ради, зі 116,6 ГВт нових вітроенергетичних установок, встановлених у 2023 році, 66% припадає на Китай.

Нагадаємо, дослідницька група під керівництвом Університету Вірджинії розробила нові захисні покриття, які дають змогу газотурбінним двигунам працювати за вищих температур, що може зробити вітрогенератори ефективнішими.

Також повідомлялося, що шведська компанія Vattenfall представила свою концепцію повторного використання вітрогенераторів, перетворивши стару вітряну турбіну на маленький будинок.