Cонячні панелі для квартир: як краще встановити, скільки енергії дають і де взяти гроші

Жителі багатоквартирних будинків можуть розмістити панелі у себе на балконах, фасадах і дахах, але у кожному випадку є свої нюанси.

Багато українців прагнуть мати у себе вдома сонячні електростанції, щоб бути енергонезалежними і не страждати через відключення світла під час війни. Фокус довідався, як можна встановити їх для живлення квартир або багатоквартирних будинків, наскільки це вигідно, як можна отримати допомогу від держави.

Якщо мова про багатоповерховий житловий будинок, то наразі є три способи встановлення: на балконі, фасаді або даху. Розглянемо їх окремо.

Сонячна станція на балконі

На балконі можна встановити невеликі сонячні панелі і під'єднати їх до акумулятора з інвертором, краще, якщо система накопичення буде у самій квартирі, аби її не пошкодили опади. Такі системи мають відносно невелику потужність (до 10 кВт), хоча цілком можуть забезпечити базові потреби під час короткочасних відключень світла. Балкон має виходити на південний бік, інакше вироблятиметься занадто мало енергії. Крім того, панелі треба встановити під певним кутом, аби вони вловлювали якомога більше сонячного світла.

Щоб змонтувати статичні сонячні панелі на балконі або лоджії, потрібно отримати дозвіл керівництва житлового комплексу або керуючої компанії. Якщо будинок є об'єктом культурної спадщини, то її не можна псувати встановленням такого обладнання.

Сонячні панелі на балконі житлового будинку Фото: Скриншот

Існує простіша і дешевша альтернатива — портативні сонячні панелі. Як правило, вони розкладаються "конвертом" або "гармошкою", встановлюються на вбудованих ніжках, а потім за допомогою кабелю підключаються до генератора — особливої зарядної станції, яка накопичує електроенергію і може при цьому живити деякі пристрої. За необхідності можна підвісити їх під певним кутом. Перевага у тому, що портативні панелі можна у будь-який момент розкласти або прибрати, з недоліків — невелика потужність (до 400 Вт). Раніше Фокус писав про найкращі моделі портативних панелей, які можна купити, зокрема, і в Україні.

Портативна сонячна панель Bluetti PV120 Фото: Скриншот

Ще у 2022 році житель Дніпра Володимир Штенгелов встановив сонячну панель на балконі своєї квартири, під'єднавши до інвертора та акумулятора на 100 А*год. Цього запасу енергії вистачає на 6 годин роботи газового котла, 12-вольтового освітлення на кухні та в коридорі, зарядки смартфонів.

Сонячні панелі на фасаді

Для встановлення панелей на фасаді будинку потрібно отримати дозвіл компанії-управителя і більшості мешканців. Наприклад, як показав проєкту "ТвійДім" житель 9-поверхового будинку у Києві Владислав Медун розмістив на фасаді під вікном на другому поверсі дві панелі потужністю 960 Вт. Знаходячись паралельно до стіни, вони мають поганий кут відносно Сонця, тому навіть у ясну погоду працюють лише у пів сили і генерують до 500 Вт, а взимку та у хмарний день — від 50 до 100 Вт на годину.

Панелі під'єднані до інвертора потужністю 3 кВт та акумулятора ємністю 3 кВт/години. За день можна виробити близько 3-4 кВт енергії. Вистачає на побутові потреби при відключеннях світла. Квартира Владислава споживає з мережі близько 200 кВт на місяць, а після встановлення сонячної станції — на 100 кВт менше, тобто вдвічі. Так у серпні система забезпечила якраз 100 кВт*год.

Панелі обійшлися у 200 доларів, за підрахунками власника, таким чином вони окупляться за 2-3 роки. Але якщо враховувати ще й вартість акумулятора та інвертора, то інвестиції не окупляться ніколи. Вартість встановлення такого обладнання під ключ починається від 1600 доларів, і краще не економити на виробах та послугах електриків, адже може статися пожежа. Владислав Медун через це не шкодує, адже система дає комфорт та енергонезалежність під час перебоїв з електропостачанням.

Cонячні панелі на фасаді будинку Володимира Медуна Фото: Скриншот

Сонячні панелі на даху

Це найефективніший спосіб генерації електроенергії, адже на даху можна встановити велику кількість панелей під оптимальним кутом. Компанія Green Planet запевняє: встановлення сонячної електростанції у багатоповерховому будинку не потрібно узгоджувати з енергопостачальною компанією, якщо вона працюватиме тільки для власного споживання без віддачі у загальну мережу, однак треба отримати згоду 75% мешканців. Аби не виникло ніяких проблем, варто звернутися до професійного інсталятора, отримати від нього креслення розташування і кріплення обладнання та електричну схему підключення.

Для прикладу, Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) "Локомотив Київ" у будинку 1973 року ("чешка") встановило на даху панелі потужністю 14,7 кВт, а інвертор 12 кВт та акумулятори 30 кВт*год змонтувало у приміщенні, де раніше був сміттєпровід. Повного заряду вистачить для роботи опалення та водопостачання протягом 10-12 годин, при коротких відключеннях по кілька годин можна додатково заживити освітлення у під'їзді, камери спостереження, домофони.

ОСББ встановила станції за власний кошт, витративши 950 тисяч гривень, але планує отримати часткову компенсацію за програмами "ГрінДім" від Фонду енергоефективності (440 000 грн) та Київської міської державної адміністрації (200 000 грн). Мешканці також розраховують, що місто у 2025 році встановить у будинку вдвічі більше такого ж обладнання — це дозволить заживити по одному ліфту у кожному під'їзді. Вони передбачають, що інвестиції окупляться за 5-7 років.

Сонячні панелі на даху ОСББ "Локомотив Київ" Фото: Скриншот

ОСББ "Порядок Шептицького, 12" у 2023 році витратило близько 1 млн грн на першу чергу сонячних електростанцій. За умовами київської програми "70 на 30%" з міського бюджету на цей проєкт виділили ще 3 млн грн, за які побудували другу чергу. Зараз до системи входять сонячні панелі потужністю 40 кВт, акумулятори ємністю 90 кВт*год, інвертор потужністю 12 кВт, у вересні 2024 року вона запрацювала на повну потужність.

За словами голови ОСББ Станіслава Донцова, кожного дня станція генерує 85-90 кВт електроенергії, що майже повністю покриває всі потреби будинку: насоси для води, освітлення, інтернет, пасажирський ліфт. Залишається навіть зайва енергія, у вересні — близько 30-40 кВт, влітку — 50-60 кВт на добу.

ОСББ першим в Україні отримало статус активного споживача. Це дозволяє влітку, коли сонячні модулі генерують багато електроенергії, віддавати надлишки у мережу (близько 1500-2000 кВт*год) а взимку повертати "борг", отримуючи компенсацію. Для цього встановлюється двонаправлений лічильник.

"Логіка така, щоб ваш загальнорічний рахунок звівся до певного мінімуму. Тобто ті надлишки, які ви віддали, будуть враховані як переплата у зимовий період, коли генерація мінімальна. Від вашого фактичного споживання віднімуть ті величини, які ви віддали протягом сонячної частини року", — пояснив Станіслав Донцов.

Ще ОСББ хоче встановити спеціальні теплові насоси, які завдяки сонячній енергії не тільки качатимуть, а й нагріватимуть воду у будинку. Враховуючи все це, очікувана окупність електростанції складає від 3 до 5 років.

Приклади встановлення сонячних панелей у будинках Києва

Державна допомога: на що розраховувати власникам СЕС

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи можуть отримати до 5 млн грн на п'ять років під 7% на придбання та встановлення сонячних електростанцій, повідомляє Мінекономіки. Для цього потрібно звернутися до одного із 46 уповноважений банків.

У рамках програми "ГрінДім" Фонд енергоефективності видає гранти до 1 млн грн на сонячні станції і до 2 млн грн на теплові насоси. Програма діє наразі у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому, кошти можна витратити лише на придбання обладнання та проведення енергоаудиту, але не на роботи з встановлення.

Пресслужба Солом'янської районної ради у Facebook 29 жовтня зазначила, що у 2024 році у Києві втричі збільшили суми відшкодування на придбання генераторів та сонячних станцій, особливо для будинків великої поверховості. Зараз ОСББ та ЖБК відшкодовують не більше 100 000 грн для будинків до 6 поверхів (включно); 200 000 грн – від 7 до 16 поверхів; 300 000 грн – від 17 поверхів, а також для будинків з котельнями.

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