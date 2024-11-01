Под прикрытием Хэллоуина: полиция в костюмах Росомахи и Дэдпула задержала преступников (видео)

В Перу действовала банда "Ведьмы из Аламеды", которая состояла из трех женщин и мужчины. Банду удалось задержать благодаря выдумке полиции, которая в костюмах из фильма "Дэдпул и Росомаха" подобралась к преступникам.

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Двое правоохранителей из спецотряда Национальной полиции Перу переоделись в костюмы героев кинофильмов Дэдпула и Росомаху, чтобы задержать наркоторговцев. Костюмы пригодились на Хэллоуин. Преступники не заподозрили ничего плохого, когда рядом с ними во время празднования появились люди в желтой и красной масках. На оперативном видео видим, что "супергерои" бросаются на фигурантов и надевают на них наручники. О деталях спецоперации с участием полицейских "под прикрытием" рассказали на портале RPP.

Полиция отчиталась, что благодаря своей изобретательности обнаружила 4 тыс. пакетиков с запрещенными веществами — всю партию изъяли и ее не будет на улицах. Двое правоохранителей задержали сразу четырех преступников. Примечательно то, что двое из задержанных только два месяца назад вышли из тюрьмы, привели журналисты слова пресс-службы. Спецоперация с "комическими персонажами" состоялась в загородном доме в городе Трухильо, расположенном на берегу Тихого океана. Именно в этом доме, как выяснилось, скрывались члены банды "Ведьмы из Аламеды", заявил командир спецотряда Карлос Лопес.

"Используя Хэллоуин, они оделись как Росомаха и Дэдпул. Они узнали о преступной деятельности банды, которая занимается распространением всех видов наркотики, таких как кокаиновая паста, кокаин гидрохлорид", — сказал он.

На видео, снятом во время пресс-конференции полиции Перу, можно увидеть правоохранителей, которые так и не сняли маскарадные костюмы. На столе — пакетики различной конфигурации с запрещенными наркотическими веществами, деньги и телефон.

Хэллоуин и полиция — предметы, которые обнаружили в доме преступников Фото: Скриншот Хэллоуин и полиция — пакеты наркоторговцев Фото: Скриншот

На странице Министерства внутренних дел Перу в соцсети X (Twitter) появились другие кадры, на которых видно как Дэдпул бросается в дыру, чтобы поймать преступника, а Росомаха — обыскивает помещение в поиске опасных предметов. Когда членов банды выводят, то видно, что трое из бандитов — женщины.

Хэллоуин и полиция Перу — Дэдпул и преступница в розовом Фото: Скриншот

Отметим, 31 октября Фокус показал, как отметили Хэллоуин спасатели Одессы и Борисполя в Украине. Сотрудники ГСЧС опубликовала видео, на которых они надели маски преступников из кинофильмов и танцевали, размахивая топорами и бензопилами. Украинские защитники также отметили этот праздник. Например, бойцы 63 бригады применили дрон со взрывчаткой против врага, который прятался под плащом. Тем временем пограничники провели фотосессию с оружием.

Напоминаем, ранее журналисты рассказали, как украинцы отмечают праздник Перуна, посвященном лету и теплу. Кроме того, сообщили о народных приметах, связанных с варкой яиц на Пасху.