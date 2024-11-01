Під прикриттям Геловіну: поліція в костюмах Росомахи та Дедпула затримала злочинців (відео)

В Перу діяла банда "Відьми з Аламеди", яка складалась з трьох жінок та чоловіка. Банду вдалось затримати завдяки вигадці поліції, яка в костюмах з фільму "Дедпул та Росомаха" підібралась до злочинців.

Related video

Двоє правоохоронців зі спецзагону Національної поліції Перу перевдягнулись в костюми героїв кінофільмів Дедпула та Росомаху, щоб затримати наркоторгівців. Костюми стали у нагоді на Геловін. Злочинці не запідозрили нічого поганого, коли поруч з ними під час святкування з'явились люди в жовтій та червоній масках. На оперативному відео бачимо, що "супергерої" кидаються на фігурантів та вдягають на них кайданки. Про деталі спецоперації за участю поліцейських "під прикриттям" розповіли на порталі RPP.

Поліція відзвітувала, що завдяки вигадливості працівників виявили 4 тис. пакетиків з забороненими речовинами — всю партію вилучили і її не буде на вулицях. Двоє правоохоронців затримали відразу чотирьох злочинців. Прикметно те, що двоє з затриманих лише два місяці тому вийшли з в'язниці, навели журналісти слова пресслужби. Спецоперація з "комічними персонажами" відбулась у заміському будинку у місті Трухільйо, розташованому на березі Тихого океану. Саме в цьому будинку, як з'ясувалось, переховувались члени банди "Відьми з Аламеди", заявив командир спецзагону Карлос Лопес.

"Використовуючи Хелловін, вони одягнулися як Росомаха та Дедпул. Вони дізналися про злочинну діяльність банди, яка займається поширенням усіх видів наркотики, таких як кокаїнова паста, кокаїн гідрохлорид", — сказав він.

На відео, знятому під час пресконференції поліції Перу, можна побачити правоохоронців, які так і не зняли маскарадні костюми. На столі — пакуночки різної конфігурації з забороненими наркотичними речовинами, гроші та телефон.

Хелловін та поліція - предмети, які виявили в домі злочинців Фото: Скриншот Хелловін та поліція - пакетики наркоторгівців Фото: Скриншот

На сторінці Міністерства внутрішніх справ Перу в соцмережі X (Twitter) з'явились інші кадри, на яких видно як Дедпул кидається в дірку, щоб спіймати злочинця, а Росомаха — обшукує приміщення в пошуку небезпечних предметів. Коли членів банди виводять, то видно, що троє з бандитів — жінки.

Хелловін та поліція Перу - Дедпул та злочинниця в рожевому Фото: Скриншот

Зазначимо, 31 жовтня Фокус показав, як відзначили Хелловін рятувальники Одеси та Борисполя в Україні. Співробітники ДСНС опублікувала відео, на яких вони вдягнули маски злочинців з кінофільмів та танцювали, розмахуючи сокирами та бензопилами. Українські захисники також відзначили це свято. Наприклад, бійці 63 бригади застосували дрон з вибухівкою проти ворога, який ховався під плащем. Тим часом прикордонники провели фотосесію зі зброєю.

Нагадуємо, раніше журналісти розповіли, як українці відзначають свято Перуна, присвяченому літу і теплу. Крім того, повідомили про народні прикмети, пов'язані з варінням яєць на Великдень.