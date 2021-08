Учені з'ясували, що Мачу-Пікчу старше, ніж вважалося раніше

До такого висновку експерти прийшли, провівши радіовуглецеве датування 26 людських кісток, витягнутих із печерних поховань стародавнього міста інків.

Згідно з новим дослідженням учених, опублікованому в журналі Antiquity, древнє місто інків Мачу-Пікчу залишався заселеним приблизно з 1420 по 1530 рр н.е., що на кілька десятиліть раніше, ніж вважалося раніше, пише CNN.

Група дослідників під керівництвом Річарда Бергера, професора антропології з Єльського університету, використовуючи радіовуглецеве датування, встановила, що імператор Пачакутек Юпанкі, який побудував Мачу-Пікчу, прийшов до влади набагато раніше, що допомагає пояснити, як імперія інків стала найбільшою та наймогутнішою в доколумбовій Америці .

Ґрунтуючись на історичних документах, вважали, що Мачу-Пікчу було побудоване після 1440 або, може бути, навіть 1450 року. Однак, щоб отримати точнішу картину, Бергер і його команда використовували метод прискорювальної мас-спектрометрії (AMS) для датування людських решток. AMS працює навіть із невеликими кількостями органічного матеріалу, що розширює коло скелетів, які можна вивчати.

Команда досліджувала 26 людських кісток із кладовищ у Мачу-Пікчу, які були знайдені на місці розкопок у 1912 році. Згідно з дослідженням, тіла були поховані під валунами, що нависають скелями або неглибокими печерами, запечатаними кам'яною кладкою стін. Також були знайдені предмети поховання, такі як кераміка, бронзові та срібні шпильки.

"Це перше дослідження, засноване на наукових даних, що дозволяє оцінити час заснування Мачу-Пікчу та тривалість його заселення", — зазначив Бергер.

Історичні записи були створені іспанськими конкістадорами після захоплення ними цієї території, і результати дослідження ставлять під сумнів доцільність висновків, заснованих на такого роду документах.

[ + – ] Розкопки, що відбуваються між 1911 і 1912 роками.

Хоча в дослідженні визнаються "обмеження" радіовуглецевого датування, дослідники заявили, що документальні свідчення іспанських конкістадорів ненадійні.

"Ми вважаємо, що прийшов час для того, щоб радіовуглецеві дані стали пріоритетними в реконструкції хронології імператорів інків і датуванні монументальних об'єктів, таких як Мачу-Пікчу", — додали дослідники.

Шановане як одна із найбільших археологічних пам'яток світу, Мачу-Пікчу розташоване між двома горами. Тут розташовані близько 200 кам'яних споруд, гранітні стіни яких збереглися в хорошому стані, хоча солом'яні дахи давно зникли. Вони включають церемоніальну баню, храми, зерносховища й акведуки. Вважається, що одна з них, відома як Hut of the Caretaker of the Funerary Rock, використовувалася для бальзамування померлих аристократів.