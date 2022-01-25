Водопроводная система инков. Вблизи Мачу-Пикчу археологи нашли затерянные сооружения (фото)

Обнаруженные находки позволяют по-новому взглянуть на цивилизацию инков и роль церемониальных комплексов в Мачу-Пикчу.

В ходе своего недавнего исследования среди обширных руин Мачу-Пикчу археологи обнаружили, спрятанные глубоко в перуанских джунглях и укрытые густой листвой, несколько давно забытых сооружений, пишет NBC News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Пробиваться сквозь джунгли нелегко, поэтому подобные открытия все чаще совершаются благодаря сочетанию двух технологий: лазеров, способных "видеть" сквозь растительность, и дронов, помогающих исследователям изучать труднодоступные места.

Около десятка небольших сооружений были обнаружены менее чем в 8 км от основных руин города инков XV века, на окраине церемониального места под названием Чачабамба.

Ученые использовали технологию дистанционного зондирования, известную как "обнаружение и определение дальности с помощью света" или лидар. Это технология позволяет измерять расстояния до предметов и создавать трехмерные модели, основываясь на свойствах отражаемого света.

Лидарное сканирование, относительно новый инструмент в археологии, становится важным способом для ученых изучать районы, которые когда-то были слишком опасными или недоступными.

[ + – ] Церемониальный комплекс сооружений, найденный в Чачабамба

Находки в Мачу-Пикчу, включающие части водопроводной системы, проходившей через эту территорию, позволяют взглянуть на цивилизацию инков и роль церемониальных комплексов в Мачу-Пикчу под другим углом.

Чачабамба расположена на главном каменном алтаре. Вокруг нее находятся 14 ванн, которые применялись, скорее всего, для ритуальных омовений. Вода поступала в регион по сложной сети каналов, питаемых рекой Урубамба.

Важно

Войны за воду. Реки Ферганской долины как контрольный пакет для управления Средней Азией

Исследовать это место далеко непросто, так как местность в основном заросла, а руины поглотили джунгли. Чтобы выяснить, что скрывается под пологом леса, археолог Доминика Сечковска из Варшавского университета, ученые из Вроцлавского технологического университета и Министерства культуры Перу использовали дрон с лазерами.

Лидарное сканирование выявило около 12 сооружений, расположенных примерно в 18 м от главной церемониальной части Чачабамбы. Лазерное сканирование также выявило каменные каналы, частично проходящие под землей, которые снабжали водой всю территорию Чачабамбы.

Затем исследователи разработали модели, основанные на наклоне и глубине каналов, чтобы воссоздать, как вода могла поступать в различные ритуальные ванны.

[ + – ] Лидарное сканирование долины Вилканота и Чачабамба

Многое о том, как использовались найденные строения вокруг Чачабамбы, остается неизвестным, но, возможно, они были резиденциями для людей, наблюдавших за церемониальным местом.

Археологи планируют провести дальнейшие исследования в Чачабамбе, включая раскопки интересных объектов, которые были выявлены при сканировании лидаром.

Напомним, что недавно в Перу обнаружили 2000-летний череп человека, которому провели самую первую в мире операцию. Этим человеком оказался перуанский воин, получивший в бою перелом. В результате древние хирурги провели ему операцию и вставили в череп металическую пластину, которая помогла костям срастись.

А вот в ноябре прошлого года в Перу археологи наткнулись на скелеты детей, принесенных в жертву 1000 лет назад. Обнаруженные кости относятся к культуре Уари. Однако помимо останков людей исследователи также нашли скелеты 8 морских свинок и нескольких альпак с ламами.