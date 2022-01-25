Водопровідна система інків. Поблизу Мачу-Пікчу археологи знайшли загублені споруди (фото)

Виявлені знахідки дозволяють по-новому поглянути на цивілізацію інків і роль церемоніальних комплексів у Мачу-Пікчу.

У ході свого недавнього дослідження серед великих руїн Мачу-Пікчу археологи виявили заховані глибоко в перуанських джунглях і вкриті густим листям кілька давно забутих споруд, пише NBC News.

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Пробиватися крізь джунглі нелегко, тому подібні відкриття все частіше відбуваються завдяки поєднанню двох технологій: лазерів, здатних "бачити" крізь рослинність, і дронів, які допомагають дослідникам вивчати важкодоступні місця.

Близько десятка невеликих споруд було виявлено менш ніж за 8 км від основних руїн міста інків XV століття, на околиці церемоніального місця під назвою Чачабамба.

Учені використовували технологію дистанційного зондування, відому як "виявлення та визначення дальності за допомогою світла" або лідер. Ця технологія дозволяє вимірювати відстані до предметів і створювати тривимірні моделі, ґрунтуючись на властивостях світла, що відображається.

Лідарне сканування, відносно новий інструмент в археології, стає важливим способом для вчених вивчати райони, які колись були надто небезпечними чи недоступними.

[ + – ] Церемоніальний комплекс споруд, знайдений у Чачабамбі.

Знахідки в Мачу-Пікчу, що включають частини водопровідної системи, що проходила через цю територію, дозволяють поглянути на цивілізацію інків і роль церемоніальних комплексів у Мачу-Пікчу під іншим кутом.

Чачабамба розташована головному кам'яному вівтарі. Навколо неї розташовані 14 ванн, які застосовувалися, швидше за все, для ритуальних обмивань. Вода надходила в регіон складною мережею каналів, що живляться річкою Урубамба.

Дослідити це місце далеко непросто, оскільки місцевість переважно заросла, а руїни поглинули джунглі. Щоб з'ясувати, що ховається під пологом лісу, археологиня Домініка Сечковська з Варшавського університету, вчені з Вроцлавського технологічного університету та Міністерства культури Перу використали дрон із лазерами.

Лідарне сканування виявило близько 12 споруд, розташованих приблизно за 18 м від головної церемоніальної частини Чачабамби. Лазерне сканування також виявило кам'яні канали, які частково проходять під землею, які постачали водою всю територію Чачабамби.

Потім дослідники розробили моделі, засновані на нахилі та глибині каналів, щоб відтворити, як вода могла надходити в різні ритуальні ванни.

[ + – ] Лідарне сканування долини Вілканота та Чачабамба

Багато чого про те, як використовувалися знайдені будови навколо Чачабамби, залишається невідомим, але, можливо, вони були резиденціями для людей, які спостерігали за церемоніальним місцем.

Археологи планують провести подальші дослідження в Чачабамбі, включаючи розкопки цікавих об'єктів, які були виявлені під час сканування лідером.

Нагадаємо, що нещодавно в Перу виявили 2000-річний череп людини, якій провели найпершу у світі операцію. Цією людиною виявився перуанський воїн, який одержав у бою перелом. У результаті давні хірурги провели йому операцію та вставили в череп металеву пластину, яка допомогла кісткам зростатися.

А ось у листопаді минулого року в Перу археологи натрапили на скелети дітей, принесених у жертву 1000 років тому. Виявлені кістки відносяться до культури Уарі. Однак, крім решток людей, дослідники також знайшли скелети 8 морських свинок і кількох альпак із ламами.