Археологи знайшли сліди найпершої операції у світі на черепі віком 2 тис. років (фото)

Операція проводилася на черепі перуанського воїна, який отримав травму в бою. Процедура пройшла успішно, кістка змогла зростись, а чоловік – вижити.

У ході свого нового дослідження в Перу вчені виявили, що найдавнішим свідченням хірургічного втручання є металева пластина, яка прикріплена до подовженого черепа 2000-річного перуанського воїна, пише Express.

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Вважається, що перуанські хірурги провели на черепі воїна одну з ранніх форм хірургічної операції, коли він повернувся з бою важко пораненим. Щоб заживити перелом, вони вживили йому в голову шматок металу.

[ + – ] Для того, щоб загоїти перелом, хірурги вживили в голову воїна шматок металу

Що примітно, імплантований шматок металу був пластиною, яку використовували для зв'язування зламаних кісток. Точний склад металу невідомий.

[ + – ] Що примітно, імплантований шматок металу не був вилитий у вигляді розплавленого металу, а був пластиною

І хоча вчені не можуть з упевненістю сказати, чи використовувалася тоді анестезія, вони точно знають, що в ті часи існувало багато натуральних засобів для полегшення хірургічних процедур.

[ + – ] Чоловік зміг пережити операцію. Зламана кістка щільно зросла

Операція, проведена на черепі, доводить, що давні народи могли виконувати складні хірургічні та медичні процедури.

"Чоловік зміг пережити операцію. Зламана кістка щільно зрослася", — розповіли вчені.

[ + – ] Операція, проведена на черепі, доводить, що давні народи могли виконувати складні хірургічні та медичні процедури

Зазвичай для таких процедур використовувалося срібло і золото. Район, де в Перу було виявлено череп, давно відомий давніми хірургами, які розробили низку складних процедур для лікування перелому черепа. Травма, завдана воїну, була досить поширеною на той час. Це з використанням під час боїв снарядів, що нагадують рогатки.

Подовжені черепи також були поширені в Перу в той час. Вони деформувалися навмисно ще із самого дитинства, шляхом обв'язування голови тканиною або зв'язуванням черепа між двома шматками дерева.

[ + – ] Стародавні жителі мали намір деформувати черепи ще із самого дитинства

Нагадаємо, що в ході іншого дослідження археологи виявили першу гібридну тварину, виведену 4500 років тому. Цією твариною виявився кунг, якого вдалося вивести в результаті схрещування самця сирійського кулана та самки осла.

А ось в Омані дослідники виявили сліди стародавньої настільної гри у вигляді кам'яної дошки, віком 4000 років, а також кам'яної вежі та свідоцтва про виплавку міді в регіоні. Як зазначають археологи, такі кам'яні дошки можна знайти вкрай рідко.