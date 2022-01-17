Давня біоінженерія. Учені знайшли першу гібридну тварину, виведену 4 500 років тому (фото)

Як з'ясували археологи, стародавні жителі Месопотамії використовували гібриди одомашнених віслюків і куланів для переміщення бойових чотириколісних возів.

У процесі свого нового дослідження археологи знайшли перший приклад гібридної тварини, виведеної від осла та сирійського кулана 4 500 років тому, пише New York Times.

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У давній Месопотамії 4 500 років тому, задовго до появи коней, інший представник сімейства коневих, кунг, грав головну роль у переміщенні бойових чотириколісних возів.

За припущенням археологів, ці тварини, яких не лише зображували в мистецтві, а й іноді ховали в багатих похованнях, були результатом схрещування. Але до сьогодні доказів цієї ідеї було недостатньо.

Однак вивчення стародавньої ДНК у процесі нового дослідження показало, що кунга вдалося вивести внаслідок схрещування самки осла (Equus Africanus asinus) та самця сирійського кулана (Equus hemionus hemippus).

[ + – ] Археологічні розкопки в Умм-ель-Марра

Розведення кунга

Кунга — перший відомий приклад виведеного людиною гібриду від двох видів тварин, селекція якого виходить далеко за межі традиційних процесів одомашнення тварин.

Єва-Марія Гейгл, фахівчиня з давніх геномів із Паризького університету й одна з учених, які проводили дослідження, зазначила, що розведення кунга справді є прикладом ранньої біоінженерії, яка розвинулася у щось на зразок давньої біотехнологічної індустрії.

Як і мули, які є гібридами між кіньми й ослами, кунги були безплідними. Але що відрізняло їх від інших тварин, то це досить агресивна поведінка та неслухняність. Кунгів могли собі дозволити далеко не всі жителі, тому що вони коштували досить дорого та були предметом розкоші. Їх використовували під час битв і для військових церемоній. До цього дослідження найстарішим відомим гібридом був мул, знайдений під час розкопок у Туреччині, датований 3 000 роками тому.

[ + – ] У давній Месопотамії 4 500 років тому, задовго до появи коней, інший представник сімейства коневих, кунга, грав головну роль у переміщенні бойових чотириколісних возів

Ранній процес одомашнення завжди був туманним, але це дослідження показало, чого домагалися стародавні сирійці. Вони хотіли отримати якості дикої тварини.

Домашні віслюки (ішаки) були слухнянішими, ніж їхні предки, дикі осли, але месопотамські селекціонери хотіли схрестити їх з іншими дикими ослами для того, щоб збільшити силу, швидкість і, можливо, розміри тварини. І хоча останні відомі живі зразки сирійського кулана були дуже маленькими, трохи більше 91 см у загривку, старіші тварини того ж виду були значно більшими.

Як учені дізналися, що кунга — перший приклад гібридної тварини?

Команда вчених секвенувала ДНК із численних джерел, враховуючи сучасних домашніх віслюків, коней і кілька видів диких віслюків, а також музейні зразки. Особливого значення мали кістки 44 кунгів, похованих у багатому похованні в Сирії під назвою Умм-ель-Марра. На зубах виднілися сліди, що вказували на те, що їх тримали на спеціальній дієті.

Для того, щоб порівняти кунга з іншими видами та підтвердити той факт, що ці тварини були результатом схрещування самок ослів і самців сирійських куланів, учені використали їхню ДНК.

[ + – ] Зображення 1872 року сирійського кулана

Учені також секвенували ДНК сирійського кулана, виявленого в Гебеклі-Тепі в Туреччині, місці 11 000-річної давності та двох останніх тварин цього виду, які в зоопарку у Відні.

На сьогоднішній день кунги повністю вимерли, і їх не можна відтворити. Домашніх віслюків, звичайно, багато, але останні відомі сирійські кулани померли наприкінці 1920-х років.

Серед інших цікавих археологічних знахідок варто виділити незвичайну римську дерев'яну статую, знайдену в Англії. Незважаючи на те, що постать була зношена, вона змогла вціліти. Учені поки що не знають точної мети її призначення, проте вважають, що скульптуру створили як фігуру, присвячену богам.

А ось в Іспанії голодний борсук знайшов скарб римських монет. У знайденій схованці міститься приблизно 200 монет щонайменше 1600-річної давності. Вони були виготовлені з міді та бронзи.