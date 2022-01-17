Древняя биоинженерия. Ученые нашли первое гибридное животное, выведенное 4500 лет назад (фото)

Как выяснили археологи, древние жители Месопотамии использовали гибриды одомашненных ослов и куланов для перемещении боевых четырехколесных повозок.

В ходе своего нового исследования археологи нашли первый пример гибридного животного, выведенного от осла и сирийского кулана 4500 лет назад, пишет New York Times.

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В древней Месопотамии 4500 лет назад, задолго до появления лошадей, другой представитель семейства лошадиных, кунга, играл главную роль в перемещении боевых четырехколесных повозок.

По предположению археологов, эти животные, которых не только изображали в искусстве, но и иногда хоронили в богатых захоронениях, были результатом скрещивания. Но до сегодняшнего дня доказательств этой идеи было недостаточно.

Однако изучение древней ДНК в ходе нового исследования показало, что кунга удалось вывести в результате скрещивания самки осла (Equus Africanus asinus) и самца сирийского кулана (Equus hemionus hemippus).

[ + – ] Археологические раскопки в Умм-эль-Марра

Разведение кунга

Кунга — первый известный пример выведенного человеком гибрида от двух видов животных, селекция которого выходит далеко за рамки традиционных процессов одомашнивания животных.

Ева-Мария Гейгл, специалист по древним геномам из Парижского университета и один из ученых, проводивших исследование, отметила, что разведение кунга действительно является примером ранней биоинженерии, которая развилась в нечто вроде древней биотехнологической индустрии.

Как и мулы, которые являются гибридами между лошадьми и ослами, кунги были бесплодными. Но что отличало их от других животных, так это довольно агрессивное поведение и непослушность. Кунги могли себе позволить далеко не все жители, так как они стоили достаточно дорого и являлись предметом роскоши. Их использовали во время битв и для военных церемоний. До нынешнего исследования самым старым известным гибридом был мул, найденный во время раскопок в Турции, датируемый 3000 годами назад.

[ + – ] В древней Месопотамии 4500 лет назад, задолго до появления лошадей, другой представитель семейства лошадиных, кунга, играл главную роль в перемещении боевых четырехколесных повозок

Ранний процесс одомашнивания всегда был туманным, но это исследование показало, чего добивались древние сирийцы. Они хотели получить качества дикого животного.

Домашние ослы (ишаки) были более послушными, чем их предки, дикие ослы, но месопотамские селекционеры хотели скрестить их с другими дикими ослами для того, чтобы увеличить силу, скорость и, возможно, размеры животного. И хотя последние известные живые образцы сирийского кулана были очень маленькими, чуть более 91 см в холке, более старые животные того же вида были значительно крупнее.

Как ученые узнали, что кунга — первый пример гибридного животного?

Команда ученых секвенировала ДНК из многочисленных источников, включая современных домашних ослов, лошадей и несколько видов диких ослов, а также музейные образцы. Особое значение имели кости 44 кунгов, погребенных в богатом захоронении в Сирии под названием Умм-эль-Марра. На их зубах виднелись следы, указывавшие на то, что их держали на специальной диете.

Для того, чтобы сравнить кунга с другими видами и подтвердить тот факт, что эти животные были результатом скрещивания самок ослов и самцов сирийских куланов, ученые использовали их ДНК.

[ + – ] Изображение 1872 года сирийского кулана

Ученые также секвенировали ДНК сирийского кулана, обнаруженного в Гебекли-Тепе в Турции, месте 11 000-летней давности и двух последних животных этого вида, содержащихся в зоопарке в Вене.

На сегодняшний день кунги полностью вымерли и их нельзя воссоздать. Домашних ослов, конечно, много, но последние известные сирийские куланы умерли в конце 1920-х годов.

Среди других интересных археологических находок стоит выделить необычную римскую деревянную статую, обнаруженную в Англии. Несмотря на то, что фигура была изношена, она смогла уцелеть. Ученые пока не знают точной цели ее предназначения, однако полагают, что скульптуру создали в качестве фигуры, посвященной богам.

А вот в Испании голодный барсук нашел клад римских монет. В найденном тайнике содержится около 200 монет по меньшей мере 1600-летней давности. Они были изготовлены из меди и бронзы.