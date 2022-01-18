Археологи нашли следы самой первой операции в мире на черепе возрастом 2 тыс. лет (фото)

Операция проводилась на черепе перуанского воина, который получил травму в бою. Процедура прошла успешно, кость смогла срастись, а мужчина - выжить.

В ходе своего нового исследования в Перу ученые обнаружили, что самым древним свидетельством хирургического вмешательства является металлическая пластина, прикрепленная к удлиненному черепу 2000-летнего перуанского воина, пишет Express.

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Считается, что перуанские хирурги провели на черепе воина одну из самых ранних форм хирургической операции, когда он вернулся с боя тяжело раненным. Для того, чтобы заживить перелом, они вживили ему в голову кусок металла.

[ + – ] Для того, чтобы заживить перелом, хирурги вживили в голову воина кусок металла

Что примечательно, имплантированный кусок металла представлял собой пластину, которую использовали для связывания сломанных костей. Точный состав сплава неизвестен.

[ + – ] Что примечательно, имплантированный кусок металла не был вылит в виде расплавленного металла, а представлял собой пластину

И хотя ученые не могут с уверенностью сказать использовалась ли тогда анестезия, они точно знают, что в те времена существовало много натуральных средств для облегчения хирургических процедур.

[ + – ] Мужчина смог пережить операцию. Сломанная кость плотно срослась

Операция, проведенная на черепе, доказывает, что древние народы могли выполнять сложные хирургические и медицинские процедуры.

"Мужчина смог пережить операцию. Сломанная кость плотно срослась", — рассказали ученые.

[ + – ] Операция, проведенная на черепе, доказывает, что древние народы могли выполнять сложные хирургические и медицинские процедуры

Обычно для такого рода процедур использовалось серебро и золото. Район, где в Перу был обнаружен череп, давно известен древними хирургами, которые разработали ряд сложных процедур для лечения перелома черепа. Травма, нанесенная воину, была довольно распространенной в то время. Это связано с использованием во время боев снарядов, напоминающих рогатки.

Удлиненные черепа также были распространены в Перу в то время. Они деформировались намеренно еще с самого детства, путем обвязывания головы тканью или же связыванием черепа между двумя кусками дерева.

[ + – ] Древние жители намерено деформировали черепа еще с самого детства

Напомним, что в ходе другого исследования археологи обнаружили первое гибридное животное, выведенное 4500 лет назад. Этим животным оказался кунга, которого удалось вывести в результате скрещивания самца сирийского кулана и самки осла.

А вот в Омане исследователи обнаружили следы древней настольной игры в виде каменной доски, возрастом 4000 лет, а также каменной башни и свидетельства выплавки меди в регионе. Как отмечают археологи, такие каменные доски можно найти очень редко.