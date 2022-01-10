Геймеры бронзового века. Археологи показали, как выглядит "настолка" возрастом 4 тыс. лет

Во время раскопок на севере гор Хаджар в Омане, ученые обнаружили каменную доску для настольной игры, а также каменную башню и свидетельства выплавки меди в регионе.

Ученые из Польши и Омана во время раскопок на месте древнего поселения в долине Кумайра, которая находится в северной части гор Хаджар обнаружили каменную игровую доску, которая была создана в период между 2500 и 2000 годами до нашей эры, сообщает Jerusalem Post.

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Группа археологов из Польши и Омана обнаружила множество артефактов, в том числе башню, свидетельства выплавки меди и каменную игровую доску на месте древнего поселения в Омане. Археологи нашли каменную игровую доску с отметками и отверстиями, которые указывает на концепцию игровых досок, которые использовались в других играх бронзового века.

[ + – ] Горы Хаджар в Омане Фото: The Jerusalem Post

"Такие игровые доски встречаются очень редко, но подобные этой уже находили в Месопотамии, Индии и в бассейне Восточного Средиземноморья", — говорит Петр Белинский из Варшавского университета.

[ + – ] Группа археологов из Польши и Омана обнаружила множество артефактов, в том числе башню, свидетельства выплавки меди и каменную игровую доску на месте древнего поселения в Омане Фото: The Jerusalem Post

Раньше в долине Кумайра археологи уже находили остатки древних поселений и захоронений, возраст которых более 4 тысяч лет. Это место в древности находилось на стыке торговых путей, поэтому ученые надеялись найти еще одно поселение и это им удалось. Во время раскопок они обнаружили остатки круглой башни, диаметром около 20 м, и построек бронзового века. Также археологи нашли свидетельства выплавки меди и предметы из этого металла, и древнюю доску для игры.

[ + – ] Подобную каменную игровую доску ранее нашли в Египте Фото: The Jerusalem Post

"Для чего служила эта башня и другие сооружения, еще придется разобраться", — говорит Агнешка Пеньковская из варшавского университета.

Обнаруженные медные предметы указывают на то, что жители поселения участвовали в достаточно прибыльной торговле медью, чем славился тысячи лет назад Оман.

"Упоминания о меди из Омана можно найти в клинописных текстах древней Месопотамии", — говорит Белинский.

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