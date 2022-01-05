Вино династии Мин. В Китае археологи обнаружили огромную винодельню, которой 400 лет

На севере Китая археологи обнаружили уникальную для этой территории винодельню периода поздней династии Мин. Ее площадь 3000 кв.м.

В китайской провинции Хэбэй, на севере Китая, археологи обнаружили единственную древнюю винодельню периода поздней династии Мин и ранней династии Цин, из когда-либо обнаруженных в Северном Китае. Эта винодельная была построена 400 лет назад, сообщает Daily Mail.

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Остатки древней винодельни обнаружили на территории городского округа Хэншуй в китайской провинции Хэбэй на севере страны. Археологам удалось полностью исследовать территорию винодельни, которая занимает площадь 3 тысячи квадратных метров.

Фото: Daily Mail

На месте раскопок археологи под руководство Ху Цяна из Института культурных реликвий и археологии провинции Хэбэй, нашли остатки цистерн для производства вина, места для сушки винограда и места для перегонки вина. Также рядом с винодельней археологи обнаружили фрагменты керамики, металла и стекла.

По словам ученых это место представляет собой большое культурное и историческое значение, ведь такие структура и размер винодельни встречаются очень редко в Китае. Также эта винодельня уникальна тем, что она единственная в своем роде, которую нашли в Северном Китае, и которая относится к периоду правления поздней династии Мин.

[ + – ] Иллюстрация, на котрой показано выращивание винограда и процесс виноделия из текста эпохи династии Мин "Materia dietetica" Фото: Daily Mail

Более старые винодельни уже находили в Северном Китае, в том числе, которые относятся к периоду правления династии Юань (1271-1368 годы нашей эры). Ученые полагают, что эту винодельню построили во второй половине правления династии Мин (1368–1644 годы нашей эры). Археологи считают, что винодельня работала еще и в ранний период правления династии Цин (1644-1911 гг. н.э.).

Напоминаем, что на севере Китая обнаружили древнюю гробницу V века. Несмотря на то, что она разграблена, в ней обнаружили интересные рисунки.