Вино династії Мін. У Китаї археологи виявили величезну виноробню, якій 400 років

На півночі Китаю археологи виявили унікальну для цієї території виноробню періоду пізньої династії Мін. Її площа 3000 кв.

У китайській провінції Хебей, на півночі Китаю, археологи виявили єдину стародавню виноробню періоду пізньої династії Мін і ранньої династії Цин із коли-небудь виявлених у Північному Китаї. Ця виноробня була збудована 400 років тому, повідомляє Daily Mail.

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Залишки стародавньої виноробні виявили на території міського округу Хеншуй у китайській провінції Хебей на півночі країни. Археологам вдалося повністю дослідити територію виноробні, що займає площу 3 тисячі квадратних метрів.

Фото: Daily Mail

На місці розкопок археологи під керівництвом Ху Цяна з Інституту культурних реліквій і археології провінції Хебей знайшли залишки цистерн для виробництва вина, місця для сушіння винограду та місця для перегонки вина. Також поряд із виноробнею археологи виявили фрагменти кераміки, металу та скла.

За словами вчених, це місце має велике культурне та історичне значення, адже такі структура та розмір виноробні зустрічаються дуже рідко в Китаї. Також ця виноробня унікальна тим, що вона єдина у своєму роді, яку знайшли в Північному Китаї та яка відноситься до періоду правління пізньої династії Мін.

[ + – ] Ілюстрація, на якій показано вирощування винограду та процес виноробства з тексту епохи династії Мін Materia dietetica Фото: Daily Mail

Старіші виноробні вже знаходили в Північному Китаї, у тому числі ті, які відносяться до періоду правління династії Юань (1271-1368 роки нашої ери). Вчені вважають, що цю виноробню збудували в другій половині правління династії Мін (1368-1644 роки нашої ери). Археологи вважають, що виноробня працювала ще й у ранній період правління династії Цин (1644-1911 рр. н.е.).

Нагадуємо, що на півночі Китаю виявили стародавню гробницю V століття. Незважаючи на те, що вона розграбована, у ній виявили цікаві малюнки.