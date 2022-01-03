Розграбована, але дуже цікава. На півночі Китаю знайшли стародавню гробницю V століття (фото)

У північній китайській провінції Шансі, біля міста Датун, археологи знайшли похоронну камеру, прикрашену унікальним горельєфом та розписом. Це поховання було створено у 456 році.

Китайські археологи виявили гробницю, що відноситься до періоду правління династії Північна Вей (386-534 рр. н.е.). Археологи з Інституту археології провінції Шаньсі вивчили написи у похоронній камері та з'ясували, що її створили у 456 році і в ній похована людина на ім'я Люй Сюй, повідомляє Xinhua.

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[ + – ] Малюнки, що прикрашають гробницю Фото: Xinhua

Похоронна камера або "го" китайською мовою має довжину 1,8 м і ширину 3,3 метра, а її висота — 1,9 метра. Труну або "гуань" у гробниці відсутня, оскільки ця усипальниця була розграбована. Тому вчені виявили лише кілька давніх артефактів.

[ + – ] Малюнки, що прикрашають гробницю Фото: Xinhua

За словами археологів, на південній стіні гробниці висічено зображення двох воїнів, які охороняють могилу. Одягнені вони в екзотичний одяг, і зображені з оголеними грудьми і з тризубами в руках.

[ + – ] Малюнки, що прикрашають гробницю Фото: Xinhua

Директор Інституту археології міста Датун Чжан Чжичжун заявив, що виявлена гробниця надала нові матеріали для вивчення процесу етнічної інтеграції та питання культурних обмінів між Китаєм і Заходом.

[ + – ] Малюнки, що прикрашають гробницю Фото: Xinhua

Нагадуємо, що в китайській гробниці, виявленій неподалік міста Турфан, археологи знайшли найстарішу броню віком 2,7 тисячі років. Дослідники дійшли висновку, що цю броню спочатку виготовили в Новоассірійському царстві — державі, яка охоплювала сучасні Ірак, Іран, Сирію, Туреччину та Єгипет.

Також у Китаї виявили гробницю кривавого китайського імператора. За словами вчених, китайський правитель Лю Чжі, який правив у 146-168 роках нашої ери, славився особливою жорстокістю.